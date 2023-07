Le ministre finlandais de l’Economie démissionne après un discours sur les « avortements climatiques » — RT World News

Vilhelm Junnila a déclaré qu’il démissionnait pour épargner la réputation du pays après qu’une demi-douzaine de scandales ont fait surface en une semaine seulement.

Le ministre finlandais des Affaires économiques, Vilhelm Junnila, a démissionné vendredi après qu’un discours qu’il avait prononcé en tant que député de première année ait refait surface. Dans l’allocution, il a recommandé le pays parrain « avortements climatiques » pour les femmes africaines afin de sauver la planète.

« Il serait justifié que la Finlande assume sa responsabilité en promouvant les avortements climatiques », le politicien du parti finlandais a déclaré en 2019, plaisantant « L’avortement climatique serait un petit pas pour une personne, mais un pas de géant pour l’humanité. » Le parti est connu pour son opposition à l’idée que les Finlandais devraient modifier radicalement leur mode de vie pour lutter contre le changement climatique et affirme qu’ils polluent déjà nettement moins que leurs pairs européens.

Prenant apparemment les commentaires au pied de la lettre, le député chrétien-démocrate Paivi Rasanen a accusé Junnila de promouvoir une « éco-fasciste » notion même « sans le lien raciste. » L’écofascisme, a-t-elle rappelé à son partenaire de la coalition au pouvoir, est « également un mouvement extrémiste. »















Le président finlandais Sauli Niinisto a qualifié la situation de « très embarrassant, » tandis qu’Anna-Maja Henriksson, chef du Parti populaire suédois, un autre partenaire de la coalition, a salué la position de Junnila « sage décision » démissionner.

Junnila a expliqué qu’il avait démissionné pour sauver la réputation de la Finlande, insistant sur le fait qu’il conservait « la confiance du parti et de mon groupe parlementaire » alors même que les accusations continuaient de monter. Plus tôt vendredi, le radiodiffuseur public Yle a rapporté qu’il n’avait jamais suivi de cours de sciences politiques à l’université alors qu’il prétendait avoir étudié le sujet – et qu’il ne semblait pas y avoir de base factuelle aux affirmations sur son site Web et dans le matériel électoral qu’il avait fondé et vendu. une startup technologique polonaise avant d’entrer en politique.

À peine Junnila avait-il prêté serment mardi dernier, qu’Euronews a rapporté son apparition à un événement organisé en 2019 par des groupes d’extrême droite qu’un chercheur a décrit comme un « qui est qui des néo-nazis en Finlande. » Les scandales n’ont cessé de s’accumuler depuis lors, culminant avec un vote de confiance mercredi qu’il a remporté de justesse, 95-86, alors même que le Premier ministre Petteri Orpo l’a averti qu’il devait changer de comportement pour continuer à servir au sein du cabinet.

Junnila s’est publiquement excusée d’avoir assisté à l’événement, ainsi que d’une série de « stupide et puéril » Blagues hitlériennes et nazies et autres commentaires que ses détracteurs avaient déterrés. Plusieurs messages Facebook adressés à son assistant parlementaire ont également fait la une des journaux, notamment un mème d’un bonhomme de neige vêtu d’une cagoule du Ku Klux Klan tenant un nœud coulant.

Le gouvernement finlandais élu cette année a été qualifié de plus conservateur que le pays ait connu à l’époque moderne. Dirigé par une coalition dominée par le Parti de la coalition nationale de droite, qui a remporté le plus de sièges au Parlement, et le Parti finlandais d’extrême droite de Junnila, il a minimisé les engagements climatiques tout en réduisant l’aide internationale, en imposant des restrictions à l’immigration et en réduisant les avantages. , représentant un changement brutal par rapport au gouvernement de centre-gauche de l’ancien Premier ministre Sanna Marin.