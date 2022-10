Le ministre fédéral qualifie de «téméraire» le refus du ministre albertain de racheter des armes à feu

Le ministre fédéral de la Sécurité publique a déclaré que le ministre de la Justice de l’Alberta se livrait à une «politique de la corde raide» concernant le programme de rachat d’armes d’assaut d’Ottawa – et le rôle de la GRC dans ce programme.

Le gouvernement fédéral a interdit plus de 1 500 armes d’assaut en 2020 – maintenant, il se prépare à racheter ces armes.

C’est une décision qui, selon le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, nécessitera les forces de police locales et la GRC.

Mais le ministre de la Justice et solliciteur général, Tyler Shandro, a déclaré qu’il prenait des mesures pour s’assurer que la province ne participerait pas au programme. ministre de la Police et de la Sécurité publique de la Saskatchewan a également repoussé comme l’a ministre de la Justice du Manitoba.

S’adressant à CBC La maison plus tôt cette semaine, Mendicino a dit qu’il voulait être clair : la réglementation des armes à feu relève de la compétence exclusive du gouvernement fédéral.

Il a dit que Shandro dénaturait le programme et le rôle de la GRC dans celui-ci.

ÉCOUTEZ | Mendicino discute du conflit sur le programme de rachat : CBC News: La maison13:18Le programme des armes à feu devient un fracas du fédéralisme Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, se joint à la Chambre pour parler du conflit croissant avec les provinces des Prairies au sujet du programme fédéral de rachat d’armes à feu.

Le programme de rachat nécessitera un certain nombre de partenaires de la communauté de la sécurité publique, y compris la GRC, pour aider à faciliter la remise, l’indemnisation et finalement la destruction des armes à feu, a déclaré Mendicino.

“Que d’une manière ou d’une autre, en demandant à la GRC de s’assurer que nous retirons ces armes de leurs rues qui vont à l’encontre de la sécurité publique, c’est le contraire”, a-t-il déclaré. “[Shandro] est malheureusement engagé, je pense, dans une politique politique de la corde raide qui est contre-productive et irresponsable.”

« Il n’y a aucune ambiguïté quant à la relation qui existe entre le Canada et l’Alberta en ce qui concerne le rôle de la GRC… la GRC est une entité fédérale et les questions relatives à la gestion du contrôle et à l’administration de la GRC relèvent de la compétence fédérale exclusive.

Mendicino a déclaré que ses lettres aux gouvernements provinciaux et territoriaux – que son bureau a partagées avec les médias – sollicitaient une collaboration afin de mettre en œuvre le programme.

«Ce que nous avons obtenu du solliciteur général de l’Alberta est un coup politique. Il sait très bien que les questions liées à l’application du Code criminel et des lois sur les armes à feu relèvent exclusivement de la compétence du gouvernement fédéral», a-t-il déclaré.

“Fort intérêt à se battre”

Shandro a dit précédemment L’Alberta n’acceptera pas que des agents de la GRC agissent comme agents de confiscation et protestera contre une telle décision en vertu de l’accord provincial-fédéral qui régit les services de police.

“Les contribuables albertains paient plus de 750 millions de dollars par an pour la GRC et nous ne tolérerons pas que des agents soient retirés de la rue afin de confisquer les biens de propriétaires d’armes à feu respectueux des lois”, a déclaré Shandro lors d’une conférence de presse à Calgary.

Le ministre de la Justice et solliciteur général de l’Alberta, Tyler Shandro, répond aux questions lors d’une conférence de presse en septembre 2021. Shandro a déclaré que l’Alberta n’accepterait pas que des agents de la GRC agissent comme «agents de confiscation». (Todd Korol/La Presse Canadienne)

L’Alberta exerce les pouvoirs existants pour identifier le “plan de confiscation” comme une activité qui ne convient pas à la GRC, a-t-il écrit dans un communiqué publié sur Twitter mercredi.

Il a également déclaré que l’Alberta chercherait à intervenir dans les demandes de contrôle judiciaire en cours contestant la constitutionnalité du programme.

Il ne fait aucun doute que le gouvernement fédéral a le pouvoir de mettre en œuvre le programme de rachat, a déclaré Lisa Young, professeure de sciences politiques à l’Université de Calgary.

« Je ne pense pas que le gouvernement provincial remette réellement en question la compétence du gouvernement fédéral pour légiférer dans ce domaine… la province utilise son rôle approprié en intervenant dans les affaires judiciaires qui contestent cela sur la base de la charte », a-t-elle déclaré.

“Il n’y a vraiment aucun différend quant à savoir si le gouvernement fédéral peut faire cela. Je pense que le différend est de savoir si le gouvernement fédéral devrait le faire.”

Lisa Young est professeure de sciences politiques à l’Université de Calgary. (Radio-Canada)

Elle a ajouté que Shandro demander à la GRC de ne pas appliquer le programme est différent de leur ordonner de ne pas l’appliquer.

“Je ne pense pas que le ministre Shandro ait franchi cette ligne”, a déclaré Young.

En ce qui concerne le partage public de chaque lettre et l’échange de barbes, elle a déclaré que les échanges publics profitaient aux deux ministres.

“Je ne veux pas banaliser la question du contrôle des armes à feu, car je pense que c’est une question importante, mais je pense que nous devons reconnaître que les deux parties que nous examinons ici ont un intérêt assez fort à se battre. les uns avec les autres sur cette question », a déclaré Young.

Elle a déclaré que la question concernait la base des libéraux et des conservateurs, mais qu’il y avait des valeurs fondamentalement différentes en jeu.

Mendicino a déclaré qu’il espérait lancer le programme à la fin de 2022 et a déclaré qu’il se poursuivrait probablement jusqu’en 2023.