Le ministre fédéral des Ressources, Keith Pitt, 51 ans, sur la liste AFR Young Rich pour les 40 ans et moins

Un député fédéral au début de la cinquantaine était confus pour quelqu’un de 18 ans son cadet pour une raison simple: ils partagent le même nom.

Keith Pitt a fait la liste des jeunes riches de l’Australian Financial Review pour avoir une fortune de 53 millions de dollars et est arrivé au 67e rang du classement élite 100.

Les candidats retenus devaient être âgés de 40 ans ou moins.

Déroutant les lecteurs, du moins en ligne, la prestigieuse publication représentait un Keith Pitt âgé de 51 ans, ce qui le rendait clairement inéligible.

Le légitime Keith Pitt a 33 ans et est le co-fondateur du développeur de logiciels Buildkite.

Comme son homonyme, il porte également des lunettes mais contrairement à l’autre Keith Pitt, le plus jeune a une barbe et vit à Perth.

Keith Pitt, qui est également ministre fédéral des Ressources, a vu le côté drôle.

“ Je suis flatté qu’AFR pense que je n’ai que 33 ans ”, a-t-il déclaré au Daily Mail Australia.

«Je n’ai jamais eu non plus de barbe touffue de toute ma vie.

“ Je suis sûr que ma femme et ma famille sont aussi surprises que moi d’apprendre que j’ai fait la liste des jeunes riches d’AFR cette année. ”

Le ministre et député fédéral de Hinkler, dont l’électorat accueille la ville de Bundaberg dans le Queensland, a une richesse bien plus modeste que l’autre Keith Pitt.

Son registre des intérêts pécuniaires comprend le KJ et AJ Pitt Family Trust, qu’il dirige avec sa femme Allison.

Les politiciens, cependant, ont déjà figuré sur la prestigieuse liste riche.

Avant de devenir Premier ministre libéral, Malcolm Turnbull en 2010 a fait le vieux Business Review Weekly’s au numéro 197 avec une richesse de 186 millions de dollars.

Clive Palmer, un magnat des mines du Queensland qui a exercé un mandat au Parlement fédéral de 2013 à 2016, a fait cette année la liste plus large de l’AFR Rich List, car les prix élevés du minerai de fer ont vu sa valeur nette doubler pour atteindre 9,2 milliards de dollars, ce qui lui a valu le 8e rang.

L’AFR a par la suite corrigé l’erreur d’image en ligne concernant Keith Pitt.

