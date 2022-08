Le ministre fédéral dément les allégations d’analyse de l’eau faites par la Saskatchewan. gouvernement

Le ministre de l’Environnement du Canada nie les allégations du gouvernement de la Saskatchewan selon lesquelles des scientifiques fédéraux ont délibérément pénétré sur des terres agricoles privées et ont testé des échantillons d’eau pour les nitrates ou les nutriments liés au ruissellement agricole.

Dimanche, le ministre responsable de la Water Security Agency de la Saskatchewan, Jeremy Cockrill a publié une lettre publique au ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique Canada Steven Guilbeault.

Cockrill a déclaré que la province était au courant de l’intrusion d’employés fédéraux pour prélever des échantillons d’eau à Pense, Mossbank et Pilot Butte.

Il a déclaré que les producteurs avaient dit au gouvernement que les travailleurs fédéraux testaient les nitrates et les pesticides, mais aucune preuve de cette affirmation n’a été fournie.

Cockrill l’a appelé “test secret”.

Mercredi, Guilbeault a renvoyé une lettre à Cockrill niant les allégations. Il a déclaré que le gouvernement provincial perpétuait la désinformation en affirmant que les scientifiques testaient les nitrates ou les nutriments liés au ruissellement agricole.

« Je crois que nous, et les Canadiens, sommes mieux servis lorsque nous nous engageons sur les faits – et non sur une rhétorique passionnée et mal informée », a écrit Guilbeault.

Guilbeault a fait référence à une partie de la rhétorique qui a été utilisée autour de la proposition du gouvernement fédéral de réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre liées aux engrais, ce qui a suscité des critiques de la part de certains agriculteurs et politiciens .

En juillet, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a tweeté : « Le même gouvernement fédéral qui s’est aliéné notre industrie pétrolière et gazière met maintenant la sécurité alimentaire mondiale en danger en attaquant les producteurs agricoles qui travaillent dur dans l’Ouest canadien dans le but arbitraire de réduire l’utilisation d’engrais.

« Les affirmations faites dans les médias au sujet de cet incident aggravent d’autres informations erronées récentes concernant la nature volontaire des objectifs de réduction des émissions d’engrais, décrivant à tort le travail volontaire, non réglementé et effectué en partenariat avec les agriculteurs canadiens pour réduire les émissions, et non l’utilisation d’engrais », a déclaré Guilbeault. a écrit.

Guilbeault a déclaré que la lettre de Cockrill “spéculait ouvertement sur le travail de ces scientifiques”.

“Les responsables du Ministère ne testent pas l’eau pour les nitrates ou les nutriments liés au ruissellement agricole, et leur étude n’est pas liée aux objectifs non réglementés et volontaires du gouvernement du Canada dans le but de réduire les émissions des engrais agricoles.”

La province n’a pas fourni d’explication pour «l’activité» signalée à Mossbank ou à Pilot Butte.

Jeremy Cockrill, à droite, le ministre responsable de la Water Security Agency de la Saskatchewan, a posté une lettre à son homologue fédéral demandant une «explication» concernant les travailleurs fédéraux prétendument sur des terres privées de la province. (Michael Bell/La Presse canadienne)

En ce qui concerne les allégations d’intrusion, Guilbeault a déclaré que le 11 août, des scientifiques de l’eau prélevaient des échantillons près d’une autoroute à Pense au nom de Santé Canada. Guilbeault a déclaré qu’un propriétaire foncier avait dit aux scientifiques qu’ils se trouvaient sur un terrain privé.

“Si un scientifique fédéral empiète par inadvertance sur un terrain privé sans autorisation, cette affaire peut certainement être traitée de manière mûre et éclairée”, a déclaré Guilbeault.

“En guise de mesure de bonne foi, Environnement et Changement climatique Canada examine ses protocoles d’échantillonnage pour s’assurer qu’ils sont conformes aux lois de la région avant de procéder à tout autre échantillonnage.”

Le gouvernement fédéral a déclaré qu’il n’avait aucune trace d’intrusion à Mossbank et Pilot Butte, comme cela était allégué dans la lettre de Cockrill.

Guilbeault a déclaré que le gouvernement fédéral teste la qualité de l’eau depuis 50 ans.

“Il existe des protocoles stricts en place que les scientifiques doivent suivre pour s’assurer que tout échantillonnage d’eau est effectué conformément aux lois provinciales et territoriales.”

Mercredi, un porte-parole du gouvernement provincial a déclaré avoir reçu des rapports d'”activité” à Pense, Mossbank et Pilot Butte.

Le porte-parole a déclaré que l’un de ces rapports indiquait que “des employés fédéraux sur place près de Pense ont indiqué qu’ils testaient des pesticides / nitrates. Bien que cela ne corresponde pas aux déclarations publiques faites par Environnement et Changement climatique Canada, il convient de noter qu’ECCC a toujours pas indiqué ce qu’ils testaient.”

Saskatchewan. le gouvernement modifie la loi sur les intrusions la veille de l’envoi d’une lettre au gouvernement fédéral

Vendredi – huit jours après l’intrusion présumée – Levi Wood, ancien président de la Western Canadian Wheat Growers Association, a publié sur Twitter une photo de deux personnes à l’extérieur d’un véhicule du gouvernement du Canada.

“Quelqu’un d’autre a vu un VUS du gouvernement du Canada prélever des échantillons d’eau de vos étangs-réservoirs ? Ils ont dit qu’ils ‘vérifiaient la présence de pesticides'”, a écrit Wood, de Pense.

CBC a contacté Wood pour un commentaire lundi mais n’a pas reçu de réponse.

Samedi, le cabinet de la Saskatchewan a approuvé un décret en conseil peaufiner les lois provinciales sur les intrusions, la loi de 2022 sur l’intrusion dans la propriété“d’ajouter un nouvel article concernant la Loi et de déclarer que ‘personne’ comprend la Couronne du chef du Canada.”

La loi est entrée en vigueur en janvier. Il indique qu’une personne qui empiète à plusieurs reprises sur la même propriété peut être condamnée à une amende pouvant aller jusqu’à 25 000 $ et à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, tandis qu’une société impliquée dans une infraction d’intrusion peut être condamnée à une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 $.

En novembre 2021, le premier ministre Scott Moe a déclaré que la nouvelle loi n’était pas destinée à affecter “les personnes qui s’introduisent légitimement, peut-être accidentellement”, mais qu’elle réduirait, espérons-le, le vol et le vandalisme.

Un porte-parole de la province a déclaré que la Couronne était exemptée en vertu de la loi sur l’intrusion, car les exemptions sont à des fins d’urgence.

“De toute évidence, l’accès à un terrain privé pour l’échantillonnage de l’eau n’est pas une urgence. À la lumière de cela, l’amendement a été apporté.”

La province n’a pas répondu à une question sur la raison pour laquelle le décret a été pris un week-end.

Mardi, le porte-parole de l’opposition en matière d’agriculture, Trent Wotherspoon, a déclaré que le moment des modifications apportées à la loi sur les intrusions était “très discutable”. Il a également critiqué la façon dont la province a géré la question.

“Depuis ce premier ministre ces jours-ci, il semble davantage s’agir de spin et de distraction que de s’engager réellement de manière significative, de manière substantielle avec les faits réels”, a déclaré Wotherspoon.

Guilbeault a déclaré que le gouvernement fédéral examinait les récents changements apportés à la loi.

“Les responsables fédéraux sont impatients de travailler avec les responsables de la Saskatchewan pour mieux comprendre les récents changements apportés aux règles du décret en conseil, afin que l’important travail d’analyse scientifique des données sur l’eau puisse se poursuivre”, a écrit Guilbeault.

Lire la lettre du ministre Steven Guilbeault :