Le ministre fédéral déclare qu’il n’est pas possible de dépolitiser le débat politique sur les transgenres en Alberta

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, affirme vouloir dépolitiser le débat sur la législation à venir concernant les jeunes transgenres, mais un ministre fédéral affirme que ce n’est pas possible.

Marci Ien, ministre libérale fédérale chargée de l’égalité des sexes, affirme que l’élaboration de la loi en elle-même est un acte politique.

« Au Canada, la liberté d’être qui vous êtes n’est pas une question de politique – c’est un droit », a déclaré Ien dans un message sur les réseaux sociaux adressé à Smith mardi.

« En tant que législateur, vous devriez le savoir. »

Le commentaire de Ien est intervenu quelques heures après que Smith a publié une vidéo en ligne affirmant que ceux qui considèrent les nouvelles politiques de l’Alberta comme nuisibles se trompent.

La première ministre du Parti conservateur uni a ajouté qu’elle souhaitait que le prochain débat sur le projet de loi, qui doit être présenté lors de la reprise de la Chambre plus tard ce mois-ci, soit fait avec maturité et compassion.

Ien a proposé de rencontrer Smith pour discuter davantage de la législation et a déclaré que les changements radicaux proposés pourraient menacer des vies.

Dans une déclaration à La Presse canadienne, Smith n’a pas précisé si elle rencontrerait Ien, mais que les nouvelles politiques sont créées pour « protéger les enfants et garantir que toute décision susceptible de changer leur vie soit prise en tant qu’adulte ».

« Nous voulons indiquer clairement que nous continuerons de veiller à ce que chaque Albertain qui s’identifie comme transgenre soit soutenu et que ses droits soient protégés », a déclaré Smith.

Carolyn Svonkin, porte-parole d’Ien, a déclaré mercredi que Smith n’avait pas répondu à l’offre de rencontre.

Le projet de loi, annoncé en ligne par Smith en janvier, vise à interdire aux moins de 18 ans de subir une chirurgie d’affirmation de genre et à ceux de moins de 16 ans d’accéder aux bloqueurs de puberté et à l’hormonothérapie.

Smith a déclaré que les 16 et 17 ans peuvent accéder aux bloqueurs de puberté et à l’hormonothérapie, mais seulement après l’accord d’un médecin, d’un psychologue et des parents.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, photographiée ici lors d’un événement politique conservateur à Ottawa en avril, a déclaré dans une déclaration à La Presse Canadienne que les nouvelles politiques sont créées pour « protéger les enfants et garantir que toute décision susceptible de changer leur vie soit prise en tant qu’adulte. « (Spencer Colby/La Presse Canadienne)

Mark Holland, le ministre canadien de la Santé, s’est joint à Ien pour exprimer son inquiétude.

« Les décisions en matière de soins de santé, y compris les soins d’affirmation du genre, devraient être prises entre les familles et leurs médecins. » Holland a écrit sur les réseaux sociaux.

« Le projet du premier ministre Smith d’interdire purement et simplement ces procédures de santé aura un impact sur la santé des enfants et de leurs familles, et limitera les options dont disposent les médecins lorsqu’ils tentent de prendre les bonnes décisions en matière de santé pour leurs patients. »

La législation prévue par le gouvernement UCP exigerait également l’approbation des parents si les élèves de 15 ans ou moins souhaitent utiliser des pronoms ou des noms différents à l’école. Les parents de ces 16 et 17 ans devraient encore être informés.

Cela obligerait également les parents à opter pour des cours portant sur l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle et de genre. Actuellement, les parents ont la possibilité de se désinscrire. De plus, le ministère de l’Éducation devrait approuver tout matériel pédagogique tiers sur ces sujets.

La législation interdirait également aux femmes transgenres de participer à des ligues sportives féminines compétitives, mais pas à des compétitions récréatives ou mixtes.

De nombreuses organisations ont condamné ces politiques, notamment Amnesty International Canada, l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, le Centre canadien de politiques alternatives et les sociétés de la fierté de toute la province.

Victoria Bucholtz, une femme transgenre et membre du groupe Queer Citizens United, a déclaré que Smith et son gouvernement UCP n’avaient pas écouté la communauté transgenre et queer, seulement une minorité marginale.

Le moyen le plus simple pour Smith de dépolitiser les politiques serait de ne rien faire, a déclaré Bucholtz.

« Abandonnez ces politiques et remettez cela aux parents, aux enseignants et aux professionnels de la santé qui s’occupent de la communauté trans », a déclaré Bucholtz. « Cette vidéo montre qu’elle est consciente qu’il existe une énorme opposition à ce qu’elle fait. »

Le chef de l’opposition néo-démocrate de l’Alberta, Naheed Nenshi, a déclaré qu’il pensait que l’appel de Smith à la dépolitisation était une tentative d’échapper aux critiques et que Smith était responsable de la politisation de la vie des jeunes transgenres.

« Si elle veut vraiment protéger ces enfants trans, alors elle devrait arrêter de faire de la politique avec leur vie », a-t-il déclaré.

Le gouvernement de l’Alberta cherche à s’insérer dans la relation médecin-patient, a déclaré Kristopher Wells, titulaire de la Chaire de recherche du Canada pour la compréhension publique des jeunes issus de minorités sexuelles et de genre.

« Que le gouvernement tente de s’interposer entre un médecin et ses patients et de mettre de l’idéologie plutôt que des preuves dans la salle de médecin est complètement inadmissible », a déclaré Wells, qui a récemment été nommé au Sénat par le premier ministre Justin Trudeau.

« Pourquoi le gouvernement provincial est-il si obsédé par les corps des enfants trans ? C’est juste cette étrange obsession dont ils n’arrivent pas à se remettre. »