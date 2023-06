Le ministre fédéral de l’Environnement affirme que l’Alberta et Ottawa peuvent s’entendre sur la politique climatique

Le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault fait face à un défi à la fois personnel et politique alors qu’il cherche à faire avancer le programme du gouvernement en matière de changement climatique face à l’opposition intense d’un gouvernement albertain récemment réélu.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré qu’elle était « très frustrée par la posture » que Guilbeault a prise envers sa province. Dans son discours de victoire le soir des élections, elle a déclaré qu’elle ne permettrait pas au gouvernement fédéral d’imposer des politiques à l’Alberta qu’elle considère comme préjudiciables au secteur énergétique de la province.

Dans une entrevue avec CBC La maison diffusé samedi, Guilbeault a insisté sur le fait que le gouvernement fédéral travaille avec succès avec l’Alberta sur un certain nombre de questions, y compris la biodiversité et l’assainissement des bassins de résidus.

Interrogé sur les commentaires de Smith, Guilbeault a adopté un ton conciliant.

« Je ne dirais pas que les choses vont bien », a-t-il déclaré. « Je dis que nous avons nos différences, mais nous avons aussi la capacité de les résoudre. »

Smith a été particulièrement critique à l’égard du plafond d’émissions prévu par le gouvernement fédéral pour l’industrie pétrolière et gazière, qui devrait être en place d’ici la fin de l’année. Smith l’a qualifié de « plafond de production de facto » et a affirmé que cela dévasterait l’économie albertaine.

« Je suis très optimiste qu’avec la technologie, nous résoudrons le problème », a déclaré Smith à Power & Politics de CBC plus tôt cette semaine. « Mais si vous court-circuitez cela et essayez d’atteindre trop tôt un objectif irréalisable, vous finissez par chasser les investissements. »

Guilbeault a déclaré que c’est la réglementation gouvernementale qui a aidé à guider ce développement technologique.

« Je veux dire, ce qui stimulera l’investissement technologique dans la décarbonisation, c’est la réglementation », a-t-il déclaré. « En mettant en place une réglementation intelligente, nous nous assurons en fait que ces investissements seront faits afin que nous ayons des emplois en Alberta dans le secteur de l’énergie dans 20 ans, 25 ans, 30 ans plus tard.

Guilbeault a ajouté que le projet de règlement à venir sur un plafond d’émissions sera ouvert aux commentaires et à la conversation.

« Mais il nous faut [the emissions cap] pour un certain nombre de raisons différentes », a-t-il déclaré. « Dans un monde contraint par le carbone, nous aurons encore besoin de pétrole même jusqu’en 2050. Mais ce que ces gens qui achètent encore du pétrole et du gaz rechercheront, c’est du pétrole qui a un très faible empreinte carbone. »

Guilbeault a également laissé entendre qu’en dehors de l’œil du public, il y a place pour la coopération avec des gouvernements apparemment conflictuels.

« Je pense qu’il faut faire la distinction entre ce qui se dit publiquement et et quand on s’assoit, quand il n’y a pas de caméra, quand il n’y a pas de journaliste[s] », a-t-il dit. « Les gens ont généralement tendance à être très raisonnables et à se mettre au travail. »

La chef de l’UCP, Danielle Smith, prononce son discours de victoire à Calgary le 29 mai 2023. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

La Loi sur la souveraineté de l’Alberta, adoptée par le gouvernement Smith à la fin de l’année dernière, est suspendue au-dessus du débat sur les politiques en matière de changement climatique. La loi a été annoncée comme permettant à l’Alberta d’ignorer les lois fédérales.

Guilbeault a déclaré que l’idée de forcer l’Alberta à se conformer à de nouvelles politiques comme le plafond d’émissions n’est « pas une conversation que je veux avoir », ajoutant que son gouvernement mène toujours des consultations.

Le ministre de l’Environnement a déclaré que malgré l’opposition initiale des provinces à la taxe fédérale sur le carbone, chaque juridiction s’est depuis conformée à cette politique, soit en créant son propre système, soit en adhérant au filet de sécurité fédéral.

« Je ne dis pas que tout le monde est content, je dis que tout le monde le fait », a déclaré Guilbeault.

La technologie verte espère un engagement multipartite

Le débat entre le gouvernement fédéral et certains premiers ministres conservateurs sur la politique climatique survient à un moment où les gouvernements de tout le pays dépensent des milliards de dollars en investissements dans les énergies propres dans un climat international de plus en plus concurrentiel.

Un groupe de dirigeants de l’industrie s’est réuni à Ottawa cette semaine pour dire aux politiciens que le soutien aux technologies vertes doit être encore renforcé. Le rassemblement comprenait un effort concerté pour tendre la main à l’opposition conservatrice fédérale.

Parler à La maisonJeff Cyr, PDG de Raven Indigenous Capital Partners, a déclaré qu’une approche multipartite est la plus sensée, étant donné que les gouvernements vont et viennent dans des délais plus courts que de nombreux grands projets d’investissement.

« La question de la transition énergétique est une question de long terme. C’est pour des décennies et des décennies… Alors pourquoi limiteriez-vous cela au parti au pouvoir du jour ? Ce n’est stratégiquement pas judicieux pour moi de faire cela. Donc, vous parlez à toutes les parties. Pour moi, c’est une question non partisane dans ce contexte », a-t-il déclaré.

« En fin de compte, nous investissons des centaines de millions de dollars dans des projets de plusieurs décennies. Nous devons donc savoir qu’il existe un sentiment de durabilité dans ce pays afin que ce soit un endroit qui puisse attirer notre capital. , contrairement à d’autres parties du monde », a déclaré Colleen Giroux-Schmidt, vice-présidente d’Innergex énergie renouvelable.

« L’opportunité est là si nous choisissons de la saisir, mais nous devons choisir de la saisir et nous devons être intentionnels à ce sujet en tant que pays. »