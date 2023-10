Le ministre fantôme pose avec un groupe de campagne qui a manifesté devant l’ambassade israélienne quelques heures après l’attaque barbare du Hamas

Un ministre de l’OMBRE est devenu la dernière personnalité travailliste à embarrasser Sir Keir Starmer en posant avec la Campagne de Solidarité Palestinienne.

Afzal Khan, haut responsable du parti, a été photographié avec un partisan du groupe lors de la conférence du parti travailliste.

Afzal Khan est la dernière personnalité travailliste à embarrasser Sir Keir Starmer en posant avec la Campagne de solidarité palestinienne Crédit : Campagne de solidarité avec la Palestine

Le groupe a tweeté : « Merci à tous ces députés qui sont venus nous parler, y compris Afzal. »

Cette décision fait suite à l’appel de Sir Keir à suspendre la députée travailliste Apsana Begum du parti parlementaire après qu’elle ait également posé avec le groupe.

Le groupe de campagne avait organisé une manifestation devant l’ambassade israélienne quelques heures seulement après que le Hamas ait lancé une attaque barbare tuant des centaines de civils.

Le député Afzal Khan a déclaré : « Je tiens à m’excuser pour toute offense causée par mon arrêt au stand du CFP à ce moment-là.

« Je condamne sans équivoque les actions terroristes du Hamas et soutiens le droit d’Israël à se défendre. »

Le président du parti conservateur, Greg Hands, a déclaré : « Hier, c’était un député d’arrière-ban, maintenant c’est un ministre fantôme.

« Quand Sir Keir prendra-t-il des mesures contre ceux du Parti travailliste qui ne condamnent pas sans équivoque l’attaque terroriste contre Israël ?

« Et ceux qui utilisent le terme offensant d' »apartheid » à propos d’Israël ? »

Pendant ce temps, de hauts responsables travaillistes ont été mêlés à une dispute majeure hier soir après qu’un ministre fantôme a déclaré que l’aide britannique à la Palestine devrait être AUGMENTÉE.

Wayne David souhaite que le ministère des Affaires étrangères envoie davantage de fonds malgré les attaques barbares en Israël.

Le député a déclaré : « J’aimerais que le gouvernement britannique ne réduise pas son aide internationale, mais, dans cette situation sans précédent, augmente réellement notre soutien au peuple palestinien. »

Il a ajouté qu’il devrait y avoir une distinction claire : « le peuple palestinien ne doit pas être assimilé au Hamas ».

Mais la ministre fantôme de l’Aide internationale, Lisa Nandy, a déclaré hier soir que le Royaume-Uni devrait revoir l’aide suite aux attaques meurtrières.

Elle a déclaré lors d’un événement en marge : « Nous soutiendrons toujours le peuple palestinien. Nous savons que la situation de nombreux Palestiniens est celle d’un désespoir total et d’un désespoir total face aux perspectives bloquées de paix et de sécurité et aux perspectives pour leurs enfants.

« Mais à la lumière des événements actuels, il est juste que le Royaume-Uni réfléchisse à la manière dont l’argent britannique est dépensé et si cet argent britannique est utilisé de manière appropriée ou s’il est utilisé pour soutenir des actes de terrorisme. »

Elle a déclaré qu’elle soulèverait la question auprès des ministres.