Le ministre fantôme du Labour pour la foi a démissionné et a présenté des excuses pour les commentaires «mal jugés» relatifs au mariage homosexuel.

Janet Daby, la députée de Lewisham East, a suggéré la semaine dernière qu’il «doit y avoir quelque chose en place qui respecte la conscience des gens et les opinions de la foi» s’ils refusent de certifier les unions de même sexe.

Dans une déclaration lundi, Mme Daby a insisté sur le fait qu’elle était une «fière partisane» du mariage gay, ajoutant: «Samedi, les travaillistes ont célébré 15 ans de partenariats civils et tous les progrès que nous avons réalisés depuis.

«Je m’excuse sincèrement pour mes commentaires mal jugés vendredi, et j’ai décidé de démissionner en tant que ministre de la foi de l’ombre.

Mme Daby a répondu: «Cela a à voir avec la propre conscience d’une personne à ce sujet. Cela ressemble également à un vote de conscience au Parlement. À mon avis, j’aimerais évidemment avoir plus d’informations à ce sujet, j’aimerais avoir ces conversations avec les gens.

«C’est extrêmement complexe et controversé et il doit y avoir quelque chose en place qui respecte la conscience et les opinions des gens sur la foi, ainsi que qui protège le droit des gens qui veulent s’assurer qu’ils peuvent également s’assurer qu’ils peuvent également être traités de manière égale dans leur propre esprit. droits aussi. Je pense que cela doit arriver.