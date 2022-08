Le ministre estonien défend l’interdiction de visa contre les touristes russes

TALLINN, Estonie (AP) – Le ministre estonien des Affaires étrangères a défendu jeudi la décision de son pays d’interdire les touristes russes, affirmant qu’ils se dérobaient à leur “responsabilité morale” de tenir tête au régime du président russe Vladimir Poutine et à sa “guerre génocidaire” en Ukraine.

Le petit pays balte, qui partage une frontière de 300 kilomètres (190 milles) avec la Russie, a cessé de délivrer des visas touristiques aux Russes il y a des mois et, depuis jeudi, n’accepte plus ceux délivrés précédemment.

“Notre idée est de donner un signal à tous nos partenaires européens, à tous nos partenaires de la communauté occidentale, de fermer nos frontières aux citoyens russes, sauf cas humanitaires”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Urmas Reinsalu à l’Associated Press dans une interview à Tallinn. « Les citoyens russes ne sont pas les bienvenus en Europe. Leur pays est en train de commettre une guerre génocidaire contre un peuple innocent.

Malgré l’interdiction des voyages aériens de la Russie vers l’Union européenne, les Russes ont pu passer leurs vacances en Europe occidentale cet été en voyageant par voie terrestre à travers l’Estonie et d’autres pays voisins avec des visas touristiques valables dans toute la zone de voyage sans frontières de l’Europe.

Reinsalu a déclaré que “des centaines de milliers” de citoyens russes traversant le sol estonien constituaient une “menace évidente pour la sécurité” et a rejeté les inquiétudes selon lesquelles l’interdiction de visa pourrait se retourner contre l’Europe et l’Occident.

Il a déclaré que la responsabilité légale de la guerre en Ukraine incombe à Poutine et à son entourage, “mais il y a aussi une responsabilité morale des citoyens russes en tant que citoyens de (l’)État agresseur”.

« Ils doivent se réveiller et protester contre les atrocités du régime. L’argent de leurs impôts est littéralement utilisé pour acheter des roquettes et des bombes pour tuer des enfants en Ukraine », a-t-il déclaré.

Les exceptions à l’interdiction d’entrée incluent les diplomates et les Russes rendant visite à des parents proches en Estonie. Cela n’affecte pas les Russes avec des visas délivrés par d’autres pays de l’UE ou ceux autorisés à entrer en Estonie pour des raisons humanitaires, mais les responsables estoniens ont déclaré qu’ils travaillaient sur des propositions visant également à interdire aux Russes des visas touristiques délivrés par d’autres pays de l’UE.

L’Estonie, la Finlande et d’autres pays de l’UE limitrophes de la Russie ont fait pression pour une interdiction des touristes russes à l’échelle de l’UE, mais certains dirigeants, dont le chancelier allemand Olaf Scholz, ont rejeté l’idée comme contre-productive.

“Ce n’est pas la guerre du peuple russe. C’est la guerre de Poutine et nous devons être très clairs sur ce sujet », a déclaré Scholz.

Un responsable du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré jeudi que Moscou n’excluait pas la possibilité d’une interdiction à l’échelle de l’UE et répondrait dans tous les cas.

« Ces mesures ne resteront pas sans réponse du côté russe. Vous serez bientôt au courant des (mesures de représailles) », a déclaré aux journalistes Ivan Nechaev, chef adjoint du département des communications du ministère.

Reinsalu s’est moqué des craintes que la “vie paisible” des Russes ne soit perturbée en leur refusant la possibilité de visiter des attractions touristiques comme le musée du Louvre à Paris, la porte de Brandebourg à Berlin ou les canaux de Venise.

“Je pense qu’il n’y a pas de vie paisible en Ukraine, et notre perspective est de mettre fin à la guerre génocidaire – c’est un objectif stratégique”, a-t-il déclaré.

L’Estonie et ses voisins baltes, la Lettonie et la Lituanie, ont enduré cinq décennies d’occupation soviétique et ont été de fervents défenseurs au sein de l’UE de sanctions sévères contre la Russie et d’une aide militaire robuste à l’Ukraine.

Reinsalu a également défendu la décision du gouvernement de démanteler les monuments restants de l’ère soviétique, y compris un char retiré cette semaine d’un mémorial aux soldats de l’Armée rouge tués pendant la Seconde Guerre mondiale depuis la ville orientale de Narva, à la frontière russe. Le gouvernement a déclaré que de tels monuments pourraient être utilisés par le Kremlin pour semer des divisions en Estonie, qui compte une importante minorité ethnique russe.

“La seule chose que nous avons apprise du passé (est) qu’il faut agir de manière décisive et ne pas laisser les tensions monter”, a déclaré Reinsalu.

——

L’écrivain de l’Associated Press Karl Ritter à Stockholm a contribué à ce rapport.

Harriet Morris, l’Associated Press