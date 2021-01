L’ESPAGNE sera ouverte aux Britanniques cet été et souhaite que les vacanciers commencent à rentrer d’ici quelques semaines, a déclaré son ministre du Tourisme.

Reyes Maroto a semblé contredire le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui a déclaré que ce ne serait que lorsque 70% de la population serait vaccinée, vers l’automne, que les touristes seraient autorisés.

😷 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour

Alors que les vols à destination et en provenance d’Espagne ont été suspendus jusqu’au 2 février, en raison de la nouvelle souche Covid, la destination de vacances populaire espère accueillir de nouveau les touristes plus tard cette année.

Maroto a insisté sur le fait que le pays commencerait à s’ouvrir à partir du printemps.

«Notre priorité en 2021 est de réactiver le tourisme et de reprendre une mobilité sûre à l’échelle mondiale dès que possible», a-t-elle déclaré.

« Nous espérons qu’à la fin du printemps et en particulier pendant l’été, les voyages internationaux reprendront et les voyageurs choisiront l’Espagne comme destination. »

L’Espagne est la destination préférée des vacanciers britanniques et plus de 18 millions y sont allés en 2019.

S’exprimant à Madrid, le Premier ministre Pedro Sánchez a déclaré qu’il souhaitait vacciner la majorité de la population avant de rouvrir le pays aux visiteurs internationaux.

Il a déclaré: «Notre plan interne est de promouvoir une stratégie qui inclut la vaccination de la population espagnole au taux le plus élevé possible.

«Nous sommes déjà le neuvième pays au monde dans le processus de vaccination et l’un des premiers pays d’Europe.

«Et nous allons progresser avec la vaccination au taux le plus élevé jusqu’à atteindre 70% de la population immunisée d’ici la fin de l’été.

« Cela permettra à l’Espagne d’être progressivement mieux préparée à recevoir des touristes internationaux. »

L’office du tourisme des îles Baléares a également déclaré qu’il espérait avoir une saison estivale «positive» en raison du déploiement du vaccin.

Ils ont déclaré à Sun Online Travel: «Nous sommes optimistes maintenant que le vaccin est en cours de déploiement au Royaume-Uni et en Espagne afin que les restrictions puissent bientôt être assouplies et que les voyages puissent être rétablis.

«Compte tenu de notre proximité avec le Royaume-Uni, du vaste réseau de liaisons aériennes du Royaume-Uni vers les îles et de notre longue et positive histoire touristique partagée, nous sommes convaincus que nous aurons une saison estivale 2021 positive.

Le pays est toujours confronté à un nombre élevé de cas de Covid.

Selon le ministère de la Santé, 41 576 nouvelles infections à coronavirus ont été enregistrées mercredi – le nombre le plus élevé enregistré en 24 heures depuis le début de la pandémie.

Le secteur du tourisme espagnol a enregistré l’an dernier des pertes de 106 milliards d’euros en raison de Covid-19, Barcelone, la Costa del Sol et la Costa Blanca étant les plus durement touchées.

Le gouvernement espagnol a initialement prolongé l’interdiction de vol du Royaume-Uni jusqu’au mois prochain et a déclaré dans un communiqué qu’il avait de nouveau prolongé en raison de « certaines incertitudes sur la portée de la nouvelle souche ».

Il a ajouté: « La situation épidémiologique au Royaume-Uni s’est progressivement aggravée ».

Les Britanniques ne peuvent pas non plus partir en vacances en Espagne pour le moment en raison du verrouillage du Royaume-Uni, et ont également besoin d’un test Covid négatif à l’arrivée et au départ.

L’Espagne n’a pas complètement fermé ses frontières avec les résidents espagnols toujours en mesure de revenir du Royaume-Uni.

Cependant, les nouvelles restrictions de voyage nécessitent un test de coronavirus négatif à l’arrivée en Espagne, ainsi qu’un pour entrer au Royaume-Uni avec une quarantaine obligatoire.

Le rapport de mercredi sur les cas en Espagne a montré que la pandémie était sur une trajectoire ascendante.

Un total de 2412318 cas de coronavirus ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de la pandémie, selon le média espagnol El Pais.

Le taux d’occupation des hôpitaux et des unités de soins intensifs s’est aggravé, a rapporté le point de vente, les patients de Covid-19 occupant désormais près de 20 pour cent des lits d’hôpitaux et plus de 35 pour cent des USI.

Le chiffre était bien plus élevé que ceux enregistrés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs lors de la première vague.