Dans une série de tweets, Iglesias a raconté comment ils avaient découvert les menaces. «Le ministère de l’Intérieur a reçu une lettre qui m’a été adressée avec des menaces de mort contre moi et ma famille. L’enveloppe contenait 4 balles de Cetme, » il a écrit.

Il a également fourni des preuves photographiques des balles et de la lettre, qui indiquaient: «Pablo Iglesias Turrión, vous avez laissé mourir nos parents et nos grands-parents. Votre femme, vos parents et vous êtes condamnés à la peine de mort. Votre temps est compté. «

El Ministerio del Interior a recibido una carta dirigida a mi con amenazas de muerte hacia mí y hacia mi familia. El sobre contenía 4 balas de Cetme. pic.twitter.com/yquNIed7pV – Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) 22 avril 2021

Inglesias, candidat aux élections régionales de Madrid, a ajouté que ce n’était pas le « première fois » de telles menaces se sont produites et a noté que le chef de la Garde civile, Maria Gamez, et le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska avaient reçu des lettres similaires.

Le média espagnol El Pais a noté que le rapport de police déposé par Marlaska faisait référence à une lettre qui disait «Vous avez 10 jours pour démissionner. Les jours de rire de nous sont révolus. Police nationale. Garde civile. Le temps n’est pas de votre côté pour les taponazos [very loud gunfire or explosion]. » Des enquêtes sur les menaces sont en cours.

Iglesias a attribué les menaces à la « Normalisation et blanchiment des discours de haine d’extrême droite. » Il a également affirmé que les médias étaient en partie responsables de la diffusion de mensonges sur ceux qui avaient reçu les lettres.

Vendredi, lors du débat électoral régional à Madrid, Iglesias s’est levé et est parti après que ses affirmations sur les menaces aient été rejetées par plusieurs politiciens opposés. Le candidat du parti de droite Vox, Rocio Monasterio, a exprimé son incrédulité lors du débat, en disant: «Je vous encourage à aller signaler ces menaces. Nous ne croyons rien. Et si vous le souhaitez, sortez, c’est ce que veulent de nombreux Espagnols. «

Iglesias est parti après avoir déclaré qu’il ne débattre pas de l’extrême droite.

Selon El Pais, Iglesias et son alliance Unidas Podemos devraient obtenir 9% des voix aux élections de Madrid, tandis que le parti conservateur et démocrate-chrétien, le Parti populaire, devrait gagner avec 39% des voix. L’élection régionale aura lieu le 4 mai.

