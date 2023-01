Le ministre en chef Eknath Shinde visitera le stade Balewadi

Le ministre en chef du Maharashtra Eknath Shinde et le CM adjoint Devendra Fadnavis se rendront jeudi au stade Balewadi pour assister à l’action de tennis palpitante du Tata Open Maharashtra.

Le seul événement ATP 250 d’Asie du Sud a été organisé par la Maharashtra State Lawn Tennis Association (MSLTA) en association avec le gouvernement du Maharashtra pour la cinquième année.

A LIRE AUSSI| Tata Open Maharashtra: Ramkumar Ramanathan, Miguel Angel Reyes-Varela entre en quarts de double

“Nous sommes impatients d’accueillir le ministre en chef Eknath Shinde et le vice-ministre en chef Devendra Fadnavis au Tata Open Maharashtra. Nous avons la chance de recevoir leur soutien tout au long du tournoi », a déclaré le directeur du tournoi et président de la MSLTA, Prashant Sutar.

Le tournoi voit la présence du numéro 17 mondial Marin Cilic et de 16 autres joueurs du Top 100 dans un peloton de simple très compétitif cette année.

En double, les trois fois champions du Grand Chelem Rajeev Ram et Joe Salisbury sont parmi les principales attractions.

« Le soutien du gouvernement joue toujours un rôle crucial dans la croissance du sport. Le ministre en chef Eknath Shinde et le vice-ministre en chef Devendra Fadnavis ont été activement impliqués dans une révolution sportive dans l’État. Leur présence au tournoi motivera les joueurs ainsi que les organisateurs”, a déclaré Sunder Iyer, co-secrétaire de la All India Tennis Association et secrétaire de la MSLTA.

Le prestigieux tournoi a débuté le 2 janvier et se poursuivra jusqu’au 7 janvier.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)