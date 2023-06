Le ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, explique pourquoi le BJP "Ne gagnera pas"

Le parti Bharatiya Janata va communaliser les élections, et cela ne fonctionnera pas, a déclaré le ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, affirmant que la stratégie a échoué au Karnataka – où le Congrès a remporté une victoire catégorique – et qu’elle échouera également au Rajasthan.

« Ils (le BJP) essaieront de convaincre les gens par des déclarations sensibles à la communauté », a-t-il déclaré à NDTV dans une interview exclusive.

« Que ce soit le Premier ministre Modi ou Amit Shah… ils lancent des slogans au nom de la religion… rien de tout cela ne fonctionnera cette fois. Cela n’a pas fonctionné quand ils ont mentionné Bajrang Bali au Karnataka. C’était très faux. J’avais exigé la commission électorale empêche le Premier ministre Modi de faire campagne. C’est une sorte de crime », a-t-il déclaré. « C’est dans leur nature, ils peuvent tout faire », a-t-il ajouté lorsqu’on lui a demandé si cela se produirait également au Rajasthan.

Le ministre en chef du Rajasthan a déclaré que l’infrastructure de gouvernance de son parti les aiderait à résister à la campagne agressive du BJP dans l’État.

« Je crois que nous gagnerons sur la base de notre gouvernance au cours des cinq dernières années et de la façon dont nous avons travaillé sur des questions telles que les infrastructures, l’éducation, la santé, l’eau, le bien-être des filles ou les routes – 1 lakh km de routes seront construites en Rajasthan. 56 000 km ont déjà été parcourus », a déclaré le ministre en chef. Nous donnons des pensions à 1 million de personnes, a-t-il ajouté.

Enthousiaste sur son discours sur le bien-être, M. Gehlot a déclaré qu’il avait demandé au Premier ministre Narendra Modi d’apporter une législation nationale sur la sécurité sociale similaire au régime Nyay de Rahul Gandhi, et quatre lois adoptées par l’ancien Premier ministre Manmohan Singh et l’ancienne chef du parti Sonia Gandhi – Droit à l’information (RTI), Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), National Food Security Act et The Right of Children to Free and Compulsory Education Act.

Lors de sa prise de bec avec son ancien adjoint Sachin Pilot, il a déclaré qu’il ne souhaitait pas encore faire de commentaires à ce sujet, car tout ce qu’il dirait pourrait être mal compris.

« Récemment, à Delhi, nous nous sommes parlé, surveillés par Rahul Gandhi, le président du Congrès Mallikarjun Kharge, KC Venugopal et Sukhjinder Singh Randhawa. Je ne voudrais pas en parler maintenant. Quand nous nous sommes assis pour parler une fois , si je dis maintenant quelque chose, cela pourrait être mal compris », a-t-il dit, demandant d’arrêter de poser des questions à ce sujet car il s’agit d’un « problème interne » du parti. Il a cependant assuré qu’il était prêt dès maintenant à prendre des mesures contre l’ancien ministre en chef et chef du BJP Vasundhara Raje – une demande soulevée à plusieurs reprises par M. Pilot, qui a accusé le gouvernement de l’État d’être indulgent envers elle dans les accusations de corruption.

« Toutes les allégations que nous avons portées contre elle (Mme Raje) ont été portées devant les tribunaux. J’agirai si quelqu’un, même un individu au hasard, peut signaler ce que nous avons laissé en suspens », a-t-il déclaré.

Les programmes, les principes et les politiques du Congrès peuvent « sauver » ce pays, a déclaré M. Gehlot, ajoutant que quiconque s’identifie à cette croyance abandonnera tout et se concentrera sur la façon de vaincre ces « forces fascistes » qui « ne croient pas en la démocratie ».