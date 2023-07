Le ministre en chef du Manipur restera, selon des sources au milieu des appels à la destitution

Le ministre en chef du Manipur, N Biren, restera, ont indiqué des sources jeudi alors que le choc et l’indignation ont balayé le pays à propos de la vidéo de deux femmes défilant nues dans cet État touché par la violence. De nombreux médias sociaux, y compris le Congrès, ont exigé la destitution du ministre en chef, alléguant un échec massif de la gouvernance.

Il n’y a « pas de discussion sur le changement de ministre en chef, la priorité est plutôt de s’assurer que la loi et l’ordre restent sous contrôle », ont déclaré des sources au sein du gouvernement au milieu de rapports indiquant le contraire. « La situation à Manipur est sous contrôle. Le ministre de l’Intérieur s’est entretenu ce matin avec des groupes de Kuki. Les a assurés d’une action rapide… Le Centre est en contact permanent avec l’État », ont indiqué des sources.

La vidéo du 4 mai, qui a fait surface mercredi et est devenue virale, montrait les femmes nues et pelotées par un groupe d’hommes. Ils ont été conduits vers une rizière, où l’un d’eux aurait été victime d’un viol collectif. Il n’y a eu aucune action en cas pendant plus de 70 jours. Depuis l’attentat de mercredi, quatre hommes ont été arrêtés.

La vidéo avait évoqué l’horreur et l’indignation face à l’inaction présumée du gouvernement de l’État et les médias sociaux ont été inondés de messages critiquant le gouvernement BJP de l’État. Jeudi matin, un rassemblement de protestation massif a eu lieu à Manipur. La Cour suprême a appelé le gouvernement de l’État, disant que s’il n’agissait pas, le tribunal le ferait certainement.

« Nous sommes très profondément troublés par les vidéos diffusées hier. Nous exprimons notre profonde inquiétude. Il est temps que le gouvernement intervienne et agisse. C’est inacceptable », a déclaré le juge en chef indien DY Chandrachud.

Peu de membres du BJP avaient initialement condamné les atrocités contre les femmes. Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que l’incident du Manipur est « honteux pour toute nation civilisée, le pays tout entier a été honteux ».

« Je veux assurer la nation qu’aucun coupable ne sera épargné. Des mesures seront prises conformément à la loi. Ce qui est arrivé aux filles de Manipur ne pourra jamais être pardonné », a-t-il ajouté dans son discours d’ouverture au parlement.

Mais le Congrès, qui a exigé que le Premier ministre fasse une déclaration dans les deux chambres du Parlement – qui a commencé sa session de mousson hier – n’a pas été apaisé.

Jairam Ramesh, du Congrès, qui est également responsable des communications du parti, a tweeté que la déclaration du Premier ministre était « trop ​​peu, trop tard ».

« Après plus de 1 800 heures d’un silence incompréhensible et impardonnable, le Premier ministre s’est finalement exprimé sur le Manipur pendant 30 secondes au total… il n’a lancé aucun appel à la paix, ni demandé au ministre en chef du Manipur de se retirer », a tweeté M. Ramesh.

Il a également accusé le Premier ministre Modi d’essayer de « détourner l’attention des échecs colossaux de la gouvernance et de la tragédie humanitaire… en assimilant les crimes contre les femmes dans d’autres États, en particulier ceux gouvernés par l’opposition ».

Le Congrès a dénoncé le silence du Premier ministre et l’inaction présumée du gouvernement à Manipur depuis le début des violences ethniques le 3 mai. La vidéo d’hier a intensifié le plan d’action de l’opposition au parlement. M. Ramesh a déclaré qu’une discussion sur le Manipur au parlement n’est « pas négociable ».

Le gouvernement a accepté de tenir une discussion sur le Manipur. Des sources ont déclaré que le ministre de l’Intérieur « donnera une réponse détaillée sur Manipur sur le parquet de la Chambre lorsque la discussion sur Manipur aura lieu ».