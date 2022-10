Le ministre en chef de l’Arunachal Pradesh partage une vue magnifique sur les cascades de Yameng

Dimanche, le ministre en chef de l’Arunachal Pradesh, Pema Khandu, a partagé une vidéo à couper le souffle de la cascade de Yameng sur son compte Twitter officiel. La vue majestueuse et spectaculaire de la cascade de Yameng, entourée par les hautes montagnes et les arbres de Sulungti, peut être vue dans la vidéo, montrant comment la splendeur de la nature peut être trouvée dans une variété d’endroits magnifiques. La cascade, située entre Mago et Tawang, ferait partie des chutes Chumi Gyatse, un groupe de 108 cascades, selon le texte de la vidéo. La vidéo de 93 secondes compte environ 1 200 vues et plus de 170 likes depuis qu’elle a été partagée.

Khandu a sous-titré la vidéo : « La cascade de Yameng est tout simplement magnifique, incroyable ! Vous pouvez rejoindre ce lieu emblématique en voyageant de Tawang à Mago. La verdure verdoyante, le charme captivant de la région vous séduiront au-delà de votre imagination. Visitez pour profiter de la grandeur de la nature. #DekhoApnaPradesh ».

La cascade de Yameng est tout simplement magnifique, incroyable ! Vous pouvez rejoindre ce lieu emblématique en voyageant de Tawang à Mago. La verdure verdoyante, le charme captivant de la région vous séduiront au-delà de votre imagination. Visitez pour profiter de la grandeur de la nature #DekhoApnaPradesh pic.twitter.com/JENF9DEbvG — Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) 9 octobre 2022

L’année dernière, la campagne «Dekho Apna Pradesh» a été lancée pour revitaliser l’activité touristique de l’Arunachal Pradesh, qui avait subi des pertes importantes en raison du verrouillage induit par la pandémie de Covid-19 et des réglementations requises.

Marqué #DekhoApnaPradesh aujourd’hui pour relancer le tourisme dans l’Arunachal touché par #COVID-19[FEMININE. Les participants plongeront profondément dans différentes cultures et paysages naturels de l’État. Cette décision vise à encourager les gens à voyager dans l’État pour mieux connaître leur état. pic.twitter.com/tbaRDUxMb1 — Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) 22 mars 2021

La ville de Tawang est réputée pour ses paysages verdoyants, son monastère vieux de 400 ans et sa grandeur naturelle générale qui peut rivaliser avec n’importe quel lieu d’escapade à l’étranger. De décembre à février, la région se transforme en un paradis blanc en raison des chutes de neige considérables.

Sur son compte de réseau social, le ministre en chef Pema Khandu partage fréquemment des photos et des vidéos spectaculaires qui illustrent la beauté inconnue de son État. Il encourage les gens à explorer l’État. Il a récemment partagé une vidéo du village de Beghar dans le district de Tawang, dans l’État. Le tweet montrant le magnifique terrain est rapidement devenu viral.

C’est le village de Beghar à Tawang. Tellement vert et magnifique ! Grands sont les gens qui sont fiers de prendre si bien soin de leur village. Beghar est une destination incontournable. Rejoindre #DekhoApnaPradesh campagne et profitez de la beauté et de la diversité de nos douceurs #Arunachal. Vidéo : Dukhum Magu pic.twitter.com/sdWr70yx7P — Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) 30 septembre 2022

La magnifique verdure de Beghar a été capturée dans le clip vidéo de 45 secondes. La vidéo présentait également des maisons construites dans ce cadre rural.

