Le ministre du Trésor affirme que le mini-budget a gonflé la livre – alors qu’elle atteint son plus bas niveau en 37 ans

Un ministre du Trésor a eu le visage rouge après avoir affirmé que le mini-budget de réduction des impôts avait fait grimper la valeur de la livre – quelques instants avant qu’elle ne plonge à son plus bas niveau en 37 ans.

La livre sterling a chuté de près de deux cents par rapport au dollar et a chuté face à l’euro – tandis que les coûts d’emprunt publics ont grimpé en flèche – alors que les marchés ont mal réagi à ce que le gouvernement appelle son «plan de croissance».

Mais, après que la livre ait brièvement augmenté pendant que Kwasi Kwarteng parlait, son adjoint Chris Philp a tweeté: “C’est formidable de voir la livre sterling se renforcer grâce au nouveau plan de croissance britannique.”

À midi, la livre sterling atteignait de nouveaux sommets à 1,106 $ et chutait à 1,132 € contre l’euro, son niveau le plus faible depuis février 2021.

Plus inquiétant encore pour la chancelière, le taux d’intérêt – ou rendement – exigé par les marchés pour acheter des gilts britanniques à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis la crise financière de 2008.

Le Trésor a reconnu que le coût des emprunts du gouvernement au cours de l’exercice 2022-23 a grimpé de 72 milliards de livres sterling à 234 milliards de livres sterling, soit deux fois le montant du budget des écoles primaires.

Plus tôt, le secrétaire de mise à niveau Simon Clarke a ignoré la peur sur les marchés financiers, racontant Nouvelles du ciel: “Ce que les marchés veulent savoir, c’est que le Royaume-Uni va se développer.”

Mais Rachel Winter, des gestionnaires d’investissement Killik & Co, a mis en garde contre un manque de confiance dans les plans du gouvernement, déclarant: «La livre est en baisse de 15% par rapport au dollar au cours des six derniers mois et le budget de ce matin l’a fait encore baisser. .”

Et Philip Dragoumis, propriétaire de Therea Wealth Management, a déclaré: “Si les investisseurs étrangers perdent confiance dans le pays, son gouvernement et son économie, ce qui se produit à grande échelle, la livre sterling pourrait chuter beaucoup plus et les retombées seront dévastatrices.”

Le malaise de certains députés conservateurs face au changement radical de politique du nouveau gouvernement tel qu’il a été mis à nu lors du débat à la Chambre des communes.

Kevin Hollinrake a déclaré à M. Kwarteng : « La croissance et la réduction des impôts sont deux principes conservateurs, tout comme l’équilibre budgétaire. Le déficit cette année sera d’environ 250 milliards de livres sterling.

Bob Neill a déclaré que les conservateurs doivent défendre l’argent sain, ajoutant: “Nous devons garder un œil sur l’inflation, car nous ne voulons pas que le bénéfice de la réduction des droits de timbre soit érodé pour de nombreux propriétaires par l’augmentation des coûts hypothécaires.”

Et Jeremy Wright a mis en garde : « La confiance s’évaporera si les coûts de leurs hypothèques augmentent davantage que les avantages qu’ils retirent des réductions d’impôts.