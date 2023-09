Le ministre du Travail de l’Ontario, Monte McNaughton, quitte le gouvernement pour le secteur privé

Le ministre du Travail de l’Ontario, Monte McNaughton, quitte le caucus progressiste-conservateur pour occuper un emploi dans le secteur privé, a annoncé vendredi le premier ministre Doug Ford.

« Je suis très reconnaissant du travail de Monte en tant que membre clé de notre équipe, à la fois en tant que ministre de l’Infrastructure et, plus récemment, ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences », a déclaré Ford dans un communiqué.

« Il a pris cette décision en fonction de ce qui était le mieux pour lui et sa famille à ce stade de sa vie et de sa carrière. »

Le communiqué ne précise pas exactement quand McNaughton quittera officiellement son siège à Queen’s Park.

McNaughton est député provincial de Lambton–Kent–Middlesex depuis 12 ans. Une grande partie de son travail en tant que ministre du Travail s’est concentré sur la lutte contre la pénurie de main-d’œuvre dans la province et sur l’encouragement d’un plus grand nombre de jeunes à se lancer dans les métiers spécialisés.

Sa démission intervient au cours d’une période de troubles pour le gouvernement Ford, McNaughton devenant le troisième ministre à quitter son poste en autant de semaines.

Les députés Steve Clark et Kaleed Rasheed ont tous deux récemment quitté leurs postes ministériels au milieu de la controverse en cours sur la Ceinture de verdure.

La chef néo-démocrate Marit Stiles a immédiatement publié une déclaration sur la démission de McNaughton, affirmant que le gouvernement Ford était « dans un désarroi complet et total » et « fracturé après avoir basculé de scandale en scandale ».

« Nous ne pouvons pas avoir un gouvernement tellement empêtré dans son propre désordre qu’il n’aide pas les Ontariens à relever les défis bien réels auxquels ils sont confrontés », a déclaré Stiles.

« Les gens méritent un gouvernement stable qui prend conscience de leur frustration face à la crise de l’abordabilité et à quel point la crise du logement leur fait du mal – et qui propose des solutions qui leur facilitent réellement la vie. »

Stiles devrait s’entretenir avec les journalistes plus tard vendredi matin.

Plus à venir.