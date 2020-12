Dans une déclaration troublante mais à peine surprenante, un leader de Rashtriya Janata Dal a imputé l’horrible cas de viol collectif du Jharkhand à la «culture consumériste», aux chansons d’articles et à la pornographie.

S’adressant aux médias à la suite du crime qui a eu lieu à Dumka, où une femme de 34 ans a été violée par 17 hommes alors que son mari était retenu en otage, le chef du RJD Shivanand Tiwari a déclaré que le viol n’était pas courant dans la « culture tribale » et cette « culture consumériste » était à blâmer pour le gangrape.

« Personne n’aurait jamais pu imaginer qu’une fille / femme serait un jour violée dans une zone tribale. Il n’y a pas eu de viol dans la culture tribale mais la culture consumériste qui a commencé à introduire le modernisme, a présenté les femmes comme des articles de consommation », a déclaré Tiwari a déclaré à l’agence de presse ANI.

Tiwari a en outre ajouté que la facilité d’accès au contenu pornographique et aux « chansons d’articles » sur les téléphones portables était l’une des causes profondes du viol.

« La danse d’objets dans les films, les publicités, le contenu pornographique sur les téléphones prépare l’état d’esprit au viol. Le simple fait d’adopter des lois strictes n’y mettra pas fin. Tant que la situation qui incite les gens au viol persiste, vous ne pourrez pas l’arrêter, « Ajouta Tiwari.

Le viol odieux qui a eu lieu mardi à Dumka a scandalisé la nation. Selon certaines informations, la victime et son mari revenaient du marché lorsque 17 hommes ont agressé le duo, pris le mari en otage et violé la femme en groupe.

Bien que le crime lui-même soit impardonnable, tout comme tous les cas de viol, Tiwari est devenu le dernier d’une longue liste de politiciens à associer les cas de violence contre les femmes à autre chose qu’un échec de l’État à protéger les femmes. Tiwari, un éminent politicien du RJD du district de Bhojpur dans le Bihar, n’est pas le premier dirigeant politique à blâmer le viol sur des choses comme la «culture consumériste».

En fait, ce que le chef a dit n’était pas entièrement faux. Plusieurs féministes ont élevé à maintes reprises la voix contre l’objectivation voyeuriste des femmes dans d’innombrables « chansons à thème ». L’industrie du film commercial indien complimente-t-elle, et même entretient-elle la culture du viol? Absolument. Mais est-ce la seule raison pour laquelle la femme du district de Dumka a été violée par 17 hommes? Et le porno peut-il être blâmé pour la gangrape? Peut-être pas.

La culture du viol n’est pas seulement le résultat de simples habitants de la région qui ont été indûment influencés par des valeurs «occidentales» corrompues. Ce n’est pas la disponibilité de contenu pornographique ou voyeuriste sur les téléphones qui est le problème. Le fait que de tels contenus soient créés et diffusés dans des plateformes supervisées par le Censor Board.

De plus, blâmer la culture pop APRÈS un incident fâcheux est plus facile que de renverser un patriarcat séculaire enraciné.

Plus tôt dans l’année, le viol collectif et la mort subséquente d’une fille dalit, suivis d’une crémation silencieuse de son corps à minuit sans le consentement de la famille de la victime dans les Hathras de l’Uttar Pradesh, sont devenus un sujet de discussion crucial.

La victime a nommé quatre hommes de caste supérieure comme ses violeurs. Et pourtant, plusieurs politiciens et voix influentes de la haute caste ont tenté de nier «l’angle de caste» dans le crime et ont même protégé l’accusé.

Ou dans le cas de l’horrible affaire de viol-meurtre d’une fillette de huit ans en janvier 2018, après laquelle deux politiciens ont assisté à un rassemblement organisé en soutien à l’accusé.

Ou en 2014, lorsqu’une femme politique en Inde a accusé le choix des vêtements des femmes d’être la raison pour laquelle elles avaient été violées.

La culture du viol est également le résultat du fait que les politiciens ne sont pas tenus responsables des choses qu’ils disent et des incidents qu’ils ne condamnent pas. Lorsqu’un État ne fait pas preuve de sérieux dans son attitude envers la sécurité des femmes et ne parvient pas à assurer à plusieurs reprises des espaces sûrs pour les femmes à la maison et à l’extérieur, les chansons d’articles deviennent de simples accessoires à un état d’esprit qui met déjà la sécurité des femmes en veilleuse.

Après un incident atroce comme celui du Jharkhand (et en fait tous les cas de violence contre les femmes), ce dont les politiciens ont besoin est de reconnaître l’échec de l’État à fournir un espace sûr aux femmes et à garantir une justice rapide pour la victime.

Au lieu de cela, les politiciens indiens continuent de se livrer à des réactions instinctives qui ne représentent rien de plus qu’un tas de manchettes frivoles et de réactions sur les réseaux sociaux, et une ou deux diatribes occasionnelles des rédacteurs du personnel les jours où le cycle des nouvelles est léger.