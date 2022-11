Le ministre du Patrimoine a demandé d’intervenir au milieu des départs du personnel de la Galerie nationale

Un membre d’un comité parlementaire demande de la transparence de la part de la première institution artistique du Canada à la suite de troubles récents et très publics du personnel – et il implore le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, d’intervenir.

“C’est important que le ministre, parce que [he] a un rôle de surveillance pour nos institutions culturelles, obtenez les réponses aux questions que beaucoup de gens se posent », a déclaré Peter Julian, député néo-démocrate de New Westminster-Burnaby et membre du comité permanent du patrimoine canadien, dans une entrevue lundi avec Radio -Canada.

Plus tôt ce mois-ci, le Musée des beaux-arts du Canada a informé ses employés via une brève note de service interne que quatre cadres supérieurs – dont son conservateur principal de longue date de l’art autochtone, Greg A. Hill – partaient en raison d’une « restructuration au sein de l’organisation ».

Dans le mémo, qui a fait surface sur les réseaux sociaux, la directrice et PDG par intérim de la galerie, Angela Cassie, a déclaré que les “changements de main-d’œuvre” aideraient l’institution artistique financée par l’État à “mieux aligner l’équipe de direction de la galerie sur les nouveaux plans stratégiques de l’organisation”.

La nouvelle des quatre départs du personnel est survenue moins de six mois après le départ de Sasha Suda, qui a quitté son poste de chef de l’exploitation et de directrice de l’établissement d’Ottawa en juillet.

Outre Hill, la conservatrice en chef de la galerie – la première femme à occuper le poste de manière permanente –, sa directrice de la conservation et de la recherche technique et sa directrice principale des communications auraient également été touchées par la restructuration.

Hill a déclaré à CBC qu’il se sentait expulsé pour avoir posé des questions sur l’approche de la galerie à l’égard des coutumes autochtones et de la décolonisation.

La galerie a refusé la semaine dernière une demande de fournir plus d’informations sur les départs du personnel et a déclaré dans le mémo qu’elle ne pouvait pas discuter de questions de personnel pour des raisons de confidentialité.

Lettre au stylo de 7 anciens employés au ministre

Julian a appelé Rodriguez à s’impliquer après que sept anciens employés de la galerie aient exprimé leurs inquiétudes concernant les récents changements de personnel. Ils ont cosigné une lettre à Rodriguez la semaine dernière, cela a également été envoyé aux médias et au président du conseil d’administration de la galerie.

La lettre indiquait que, combinés à au moins 10 “licenciements” antérieurs, principalement sous le mandat de Suda, les départs récents laissaient un certain nombre de postes clés vacants et créaient un “degré élevé d’incertitude et d’instabilité internes” au sein de la galerie.

Il se plaint également de l’argent prétendument dépensé pour des consultants, des forfaits de retraite pour les personnes qui ont pris une retraite anticipée en 2022 et des accords de non-divulgation pour les employés licenciés, affirmant que les dépenses présumées représentent “un fardeau important pour une société d’État”.

Aucune des allégations n’a été prouvée.

Rodriguez, vu ici avant une réunion du comité sénatorial la semaine dernière, a exprimé sa réticence à s’impliquer. (Justin Tang/La Presse canadienne)

Un porte-parole de la galerie a déclaré samedi à CBC qu’elle examinait toujours le contenu de la lettre et qu’une entrevue ne serait pas immédiatement disponible. Mardi, un porte-parole a déclaré que la galerie n’était toujours pas en mesure de commenter.

Le ministère a déclaré qu’il examinait également la lettre, mais que la galerie, comme d’autres sociétés d’État, fonctionne de manière indépendante, est responsable de ses propres opérations quotidiennes et a son propre conseil de surveillance.

« Les Canadiens ont des attentes élevées à l’égard de leurs institutions culturelles. Nous nous attendons à ce que la galerie et toutes les sociétés d’État soient inclusives, sûres et reflètent le meilleur du Canada », a déclaré un porte-parole du ministère par courriel.

“Je ne peux pas m’impliquer dans ces choses”, a déclaré Rodriguez à CBC mardi.

S’inquiète de l’attrition

Charles Hill, qui a signé la lettre, a déclaré que la situation soulève des doutes quant à la capacité de la galerie à recruter du sang neuf.

“Est-ce que quelqu’un veut entrer dans le climat actuel à la National Gallery?” a-t-il demandé dans une interview.

Des visiteurs posent pour une photo au Musée des beaux-arts du Canada en juillet 2020. (Justin Tang/Presse canadienne)

Diana Nemiroff a également signé la lettre. Dans une interview séparée, elle a déclaré qu’elle souhaitait que les postes concernés restent protégés et soient pourvus rapidement.

“Il y a eu une attrition à différents niveaux dans divers domaines de la galerie, soit par des départs anticipés, soit simplement par des personnes qui partent de leur propre chef ou des licenciements … qui ont potentiellement affaibli la capacité de recherche de la galerie”, a-t-elle déclaré.

“Lorsque nous affaiblissons la capacité de recherche, nous affaiblissons également la capacité de la galerie à proposer une programmation publique importante.”

Tous deux ont exprimé leur inquiétude face à la perte d’un Greg A. Hill de ce que Charles Hill a appelé “une position très importante dans le climat actuel”.

Éclipser les étapes positives

Gabrielle Moser, historienne de l’art à l’Université York, a convenu que le départ de Hill était surprenant, soulignant la création de son rôle comme un moment révolutionnaire pour la galerie.

Mais elle a dit que les discussions sur sa sortie ont éclipsé les développements positifs récents, y compris le lancement plus tôt cette année du département des voies autochtones et de la décolonisation de la galerie.

“Deux personnes nouvellement embauchées sont toujours là pour diriger ce travail”, a déclaré Moser, ajoutant que la galerie vient d’embaucher un conservateur associé qui est Inuit et originaire du Nunavut.

“Je crains que la grande, grande réaction [the staff departures are] obtenir vient d’une vieille garde qui veut garder les choses telles qu’elles étaient, et que les gens ne veulent pas voir que cela pourrait être une étape nécessaire pour changer la galerie afin qu’elle soit plus significative pour un plus grand nombre de personnes.

Lisez la lettre des sept anciens membres du personnel de la galerie ci-dessous.