Le ministre du Nagaland, Temjen Imna Along, se sent comme une “célébrité”, voici pourquoi

Le ministre de l’Enseignement supérieur et des Affaires tribales du Nagaland, Temjen Imna Along est devenu le chouchou d’Internet. Il est connu pour sa nature pleine d’esprit et sa présence sur les réseaux sociaux. Devinez quoi, il recommence ! Dimanche, Imma Along a partagé un autre message dans lequel il était entouré de personnes cliquant sur des photos avec lui. L’attention qu’il a reçue l’a fait se sentir comme une «célébrité». La publication Twitter a recueilli près de 11 000 likes jusqu’à présent.

Il a plaisanté dans la légende du tweet et a écrit : « Quand tu es mignon et célibataire, tu attires les paparazzi partout. Se sentir comme une célébrité. Aapke Shenah v pyaar se natmastak ho (je m’incline devant votre affection et votre amour). Regarde:

Quand tu es mignon et célibataire, tu attires les paparazzi partout. 😉 Se sentir comme une célébrité. 🥰 pic.twitter.com/N47tLXlxNh — Temjen Imna Along (@AlongImna) 25 septembre 2022

Les Twitterati ont salué le ministre d’État. L’un des utilisateurs a écrit: “Mignon et célibataire… que vous êtes définitivement. Puissiez-vous toujours être aimé, béni et en bonne santé monsieur .. Toujours.

Mignon et célibataire… que tu es définitivement. Puissiez-vous toujours être aimé, béni et en bonne santé, monsieur. Toujours. 🙏🤞 —Anju (@Anju82787036) 25 septembre 2022

« Arre monsieur, vous êtes devenu une célébrité. Vous avez gagné un respect légendaire sur Internet. La façon dont vous communiquez les choses est bien plus efficace que beaucoup d’autres. C’est bon de vous avoir », a déclaré un autre utilisateur.

Arre monsieur, vous êtes devenu une célébrité. Vous avez gagné un respect légendaire sur Internet. La façon dont vous communiquez les choses est bien plus efficace que beaucoup d’autres. C’est bon de t’avoir — Vikas R. Shinde (@shindevikas18) 25 septembre 2022

“Vous l’avez mérité par vos actes monsieur et vous le méritez. Ce n’est pas quelque chose de matérialiste ou fabriqué… c’est venu du cœur », a ajouté quelqu’un.

Vous l’avez mérité par vos actes monsieur et vous le méritez. Ce n’est pas quelque chose de matérialiste ou fabriqué .. c’est venu du cœur — Obtenez votre vaccin #IndiaFightsCorona भारतीय🇮🇳 (@helloItsmeAmit) 25 septembre 2022

L’un d’eux a commenté: “La plupart des célibataires et des paparazzi éligibles vous demanderont maintenant quand vous vous mariez de temps en temps.”

La plupart des célibataires et des paparazzi éligibles vous demanderont désormais quand vous vous mariez de temps en temps. — ASUTOSH RAY (@asutoshray23) 25 septembre 2022

« Guruji, aapke vyah ka à Poore hindoustan ko intezar hai. Dhol ka kharcha main uthaoonga aapki shaadi main », a ajouté un autre cyber-internaute.

Guruji, aapke vyah ka à Poore hindoustan ko intezar hai. Dhol ka kharcha main uthaoonga aapki shaadi main 🫡🥁 — Aditya Ashok Agrawal (@AdityaAshokAgr1) 25 septembre 2022

Il y a quelques mois, lorsque le ministre du Nagaland a partagé une capture d’écran de l’onglet Google où les gens recherchaient des informations sur sa “femme”. Parallèlement à la saisie, il a écrit « La recherche Google m’excite. Je la cherche toujours !” Il fait sensation sur Internet depuis son discours humoristique sur les avantages d’avoir de « petits yeux ».

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici