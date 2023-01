Le ministre du Nagaland, Temjen Imna Along, partage une vidéo d’un artiste dessinant son portrait

Temjen Imna Along, ministre de l’Enseignement supérieur et des Affaires tribales du Nagaland, est connu pour ses messages réconfortants et humoristiques en ligne. Le ministre avisé des médias sociaux a partagé une vidéo réconfortante d’un artiste sur son compte Instagram officiel. Dans la vidéo, l’artiste peut être vu en train de faire un portrait détaillé au crayon graphite de Temjen Imna Along.

Tout en partageant la vidéo, le ministre du Nagaland a écrit : « Art génial !! Le noir et blanc est un classique intemporel. Continuez votre travail d’âme. Se sentir béni et émotif. D’après la légende, Temjen Imna Along semble bouleversée par le geste de l’artiste.

De nombreux utilisateurs d’Instagram ont réagi à la publication et laissé des commentaires intéressants. Un utilisateur des médias sociaux a écrit : “Enfin, nous voyons NE dans les nouvelles… pas souvent mais mieux qu’avant.” Un autre a commenté: “Le politicien le plus mignon de notre Inde.” Ce magnifique portrait a été réalisé par un artiste du Dimapur du Nagaland, qui a un compte sur Instagram appelé “the_artractive_90s”.

Temjen Imna Along partage souvent des publications captivantes sur des plateformes comme Instagram et Twitter. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’il apprécie des artistes sur les réseaux sociaux. En novembre de l’année dernière, le ministre a exprimé sa gratitude et son appréciation envers Bishal Deka, un artiste basé en Assam. Cet artiste a réalisé un joli portrait du ministre sur une feuille peepal en utilisant des couleurs acryliques.

En un rien de temps, le message a été rempli de commentaires d’utilisateurs de médias sociaux. « Incroyable talent ! a déclaré l’un des utilisateurs, tandis qu’un autre a écrit: “Absolument magnifique et extrêmement créatif.”

Temjen Imna Along reste en contact avec ses followers via les réseaux sociaux. Aujourd’hui, pour souhaiter aux gens de Tsungkamneo, il a posté : « Le festival de Tsungkamneo est le festival des récoltes de la communauté Yimkhiung. Il marque également l’essence de la réaffirmation, du maintien de l’amitié et du renouvellement des liens. Puisse le festival raviver l’esprit d’unité et d’unité entre tous les peuples !

