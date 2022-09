Le ministre du Nagaland, Temjen Imna Along, partage une photo de son dîner servi au Rajdhani Express, Internet réagit

Voyager en train signifie un voyage avec une vue fascinante, beaucoup de bavardages et de nourriture. Le ministre de l’Enseignement supérieur et des Affaires tribales du Nagaland, Temjen Imna Along, a partagé sur Twitter une photo de son repas qui lui a été fourni par Rajdhani Express. Le ministre voyageait de Guwahati en Assam à la ville de Dimapur au Nagaland. La photo partagée de son repas contenait du poulet au curry, du dal jaune, de l’omelette, des chappatis, du dahi, des légumes mélangés et du riz.

« La vie est un voyage, profitez du voyage ; La nourriture c’est la vie, ne sautez jamais votre repas ! Je suis reconnaissant pour le dîner merveilleusement servi au Rajdhani Express, alors que je me dirigeais vers Dimapur depuis Guwahati », a écrit Temjen Imna Along dans le tweet. Il a également tagué le ministre des chemins de fer de l’Union Ashwini Vaishnaw et le ministère des chemins de fer.

Le compte officiel de soutien à RailUsers RailwaySeva a répondu et l’a remercié pour son avis. “Monsieur, merci d’avoir ménagé votre temps précieux en nous écrivant. Cependant, vos commentaires stimuleront l’énergie de notre équipe pour travailler avec plus d’enthousiasme », a écrit dans la section des commentaires.

Le ministre est connu pour sa nature pleine d’esprit alors qu’un utilisateur lui a demandé si le repas lui suffisait, ce à quoi il a plaisanté et a dit “Nahin maine dusro ka bhi le liya (Non, j’ai aussi pris dans l’assiette des autres)”.

Monsieur aapka itne me ho jayega ? — Ayush Kumar🇮🇳 (@ayushkumarsh) 31 août 2022

Le site de micro-blogging a eu une réaction mitigée après que le ministre d’État eut partagé le tweet. L’un d’eux a écrit: «Ce doit être la 1ère classe. Nous avons récemment voyagé à Howrah de Pune à Duronto en 1ère classe. Ils fournissent une nourriture appropriée dans des bols et des assiettes qui sont cuits dans le garde-manger. Dans d’autres classes, on sert de la nourriture préemballée qu’ils reçoivent des gares. »

Un autre cyber-victime était également d’accord avec le ministre et un extrait du commentaire disait: “Oui, vous avez raison monsieur, j’ai voyagé dans le même train de New Delhi à Dimapur, oui la nourriture était incroyable dans ce voyage de 32 heures.”

Quelqu’un a également mentionné dans la section des commentaires que «Indian Railway s’est vraiment beaucoup amélioré ces dernières années et est en concurrence avec les autres chemins de fer internationaux. Tous les ministres des huit dernières années ont fait un travail formidable pour améliorer les services et la qualité des chemins de fer indiens. Je voyage aussi beaucoup en train et toujours heureux.

Un autre extrait est un commentaire d’un utilisateur, “J’ai récemment voyagé par Bhopal Shatabdi et le petit déjeuner, le déjeuner qu’ils ont servi était horrible. L’IRCTC doit se renseigner. Auparavant, leur qualité était bien meilleure.

Le ministre du Nagaland est devenu une sensation sur Internet depuis son discours humoristique sur les avantages d’avoir de petits yeux.

