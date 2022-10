Le ministre du Nagaland, Temjen Imna Along, est un «grand fan de K-pop», regarde 10 K-Dramas avant de se coucher

La fièvre K-pop a conquis le monde et récemment, on a découvert que le ministre du Nagaland, Temjen Imna Along, était également un fan inconditionnel de la musique pop coréenne. Dans un extrait d’interview qu’il a partagé sur la plateforme de micro-blogging Twitter, on pouvait entendre Temjen Imna Along dire qu’avant de s’endormir, il regardait des films “10-12” du fandom K-Pop. Jetez un œil à ce que dit le message ci-dessous.

Les haineux continueront de détester, mais je fais aussi partie du K-Pop Fandom. 🎧 pic.twitter.com/sLbVUUqBja — Temjen Imna Along (@AlongImna) 18 octobre 2022

Le ministre de l’Enseignement supérieur et des Affaires tribales du Nagaland a sous-titré la vidéo sur son compte Twitter et a écrit : “Les haineux vont détester, mais je fais aussi partie du fandom K-Pop.” Dans le clip de l’interview qui est maintenant devenu viral, l’intervieweur a demandé au ministre qui est la célébrité la plus chaude selon lui. Après une brève pause, Along a répondu: “Je pense que Rod Stewart!” L’intervieweur l’a en outre pressé et lui a demandé de mentionner une célébrité féminine.

Plus loin, le ministre a poursuivi en disant : “Il y a cette dame de Corée du Sud, je la suis sur Instagram, je ne connais pas vraiment son nom mais je pense que c’est peut-être Céline”. Il a ajouté qu’il était un “grand fan de K-Pop”. Il a dit: “Avant de m’endormir, je regarde au moins 10 à 12 films (K-drama) de ceux-ci et je m’endors.” L’intervieweur a fait remarquer que les fans de K-Pop aimeront le fait que le ministre aime aussi le fandom.

K-Pop est l’abréviation de Korean Pop Music et, ces dernières années, a trouvé une popularité dans le monde entier. Non seulement la musique et les films, la nourriture et les soins de la peau coréens ont également fait des incursions majeures sur le marché international. Plusieurs marques de K-Pop telles que « BTS », « Blackpink », « Exo » jouissent d’une popularité indéniable auprès du public du monde entier au fur et à mesure de leurs performances.

Les utilisateurs de Twitter ont laissé plusieurs commentaires sous la vidéo publiée par le ministre de l’Enseignement supérieur et des Affaires tribales. De nature plutôt positive, un utilisateur a déclaré : « Bienvenue dans le monde fou de la K-pop et du K-drama. Monsieur, vous voulez des suggestions? Nous pouvons vous envoyer la liste !”, tandis qu’un autre internaute a écrit : “Une si belle interview ! Vraiment une expérience d’apprentissage pour moi aussi. Merci pour le partage Monsieur !” avec un emoji souriant.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici