Le ministre du Nagaland, Temjen Imna Along, danse au mariage de la fille du ministre en chef

Temjen Imna Along, ministre de l’Enseignement supérieur et des Affaires tribales du Nagaland, fait partie de ceux qui ont un grand nombre de fans sur les réseaux sociaux en raison de leur charisme. Utilisateur très apprécié sur Twitter, l’homme politique est connu pour son intelligence et son sens de l’humour. Une vidéo récente que le ministre a partagée sur son compte Twitter a attiré l’attention des gens.

Parmi les événements récents auxquels Temjen Imna Along a participé, citons le mariage de la fille du ministre en chef du Nagaland, Neiphiu Rio. Il a ensuite partagé une vidéo de lui-même dansant son cœur au mariage qui est maintenant devenue virale.

La légende de la vidéo disait « Le corps dit ce que les mots ne peuvent pas dire. J’ai aussi dansé au mariage de la fille de l’honorable ministre en chef, M. Neiphiu Rio Ji.

Along a été observé en train de s’amuser, ce qui est inhabituel pour les politiciens lors d’une fonction publique. Les robes dans un Kurta pe dansaient joyeusement et sans timidité. The Along a été vu en train de danser avec d’autres invités dans la vidéo qu’il a publiée sur son compte Twitter officiel.

Regardez la vidéo ici :

Le corps dit ce que les mots ne peuvent pas dire. 😬माननीय मुख्यमंत्री श्री नेफियू रियो जी, की बेटी के शादी में मैंने भी दो स्टेप्स लगा दिया 🕺 pic.twitter.com/QjtecDGxjD – Temjen Imna Along (@AlongImna) 13 novembre 2022

De nombreuses personnes ont exprimé leur admiration pour la vidéo. La vidéo a reçu plus d’un lakh quatre-vingt-douze mille vues et il y avait environ quatorze mille likes. Sur son message, ses fans et d’autres utilisateurs de Twitter ont laissé de beaux commentaires. Les gens ont inondé la section des commentaires d’éloges et se sont exclamés à quel point il était charmant et mignon.

“Belle danseuse monsieur”, a commenté un utilisateur.

Belle danse 💃💃💃 monsieur— Balbir Negi (BJP) (@bsnegildh) 14 novembre 2022

“Cet homme doit faire partie de la politique dominante de l’Inde. Bien informé, patriote, nationaliste, loyal, ancré, plein d’humour, accessible », a déclaré un autre.

Cet homme doit être dans la politique principale de l’Inde 🇮🇳. Bien informé, patriote, nationaliste, loyal, ancré, plein d’humour, accessible🙏— Sappya (@SUSHIL_SAPPYA) 13 novembre 2022

“Les politiciens ont aussi le droit de profiter de la vie !!”, a déclaré un troisième utilisateur

Les politiciens ont aussi le droit de profiter de la vie !! 👏👏👌👍— Kunal Dhawan (@KunalDhawan14) 14 novembre 2022

Temjen Imna Along a promu avec succès la belle culture et le patrimoine du Nagaland sur sa plateforme de médias sociaux. En août de cette année, il a mis en ligne une vidéo de lui-même en train de danser au festival Tsungremmong. Dans la vidéo, Along peut être vu en train de participer à la célébration et de danser parmi les habitants.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici