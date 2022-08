Le ministre du Nagaland s’amuse avec les habitants pour célébrer le festival traditionnel

Temjen Imna Along, ministre de l’Enseignement supérieur et des Affaires tribales du gouvernement du Nagaland, est un favori régulier des internautes pour son esprit et son humour. Maintenant, le ministre du Nagaland est redevenu un élément d’attraction après avoir partagé une vidéo de lui dansant avec les habitants et célébrant le festival Tsungremmong.

Dans la vidéo, Temjen se tient la main en cercle et exécute la danse folklorique avec les habitants célébrant la fête des récoltes originaire du Nagaland. Partageant la vidéo, le ministre, dans la légende, a écrit: “Vous voyez, je peux aussi danser.”

De plus, il a expliqué brièvement le festival qui l’a amené à danser avec les locaux. “Tsungremmong – un festival des Ao Nagas célébré pour invoquer la bénédiction d’une récolte abondante. Un riche patrimoine conservé avec enthousiasme et transmis aux jeunes générations », écrit-il.

Regarde:

Tu vois, moi aussi je sais danser ! 🕺 #Tsungremong– un festival des Ao Nagas célébré pour avoir invoqué la bénédiction d’une récolte abondante. Un riche patrimoine préservé avec enthousiasme et transmis aux jeunes générations. Visitez le Nagaland pour explorer sa culture et sa danse avec les habitants. pic.twitter.com/zPbqBDgZPD – Temjen Imna Along (@AlongImna) 1 août 2022

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a recueilli plus d’un million de vues. Les internautes ont adoré les mouvements de danse et ont trouvé la vidéo assez saine. Beaucoup ont couvert la vidéo d’une myriade de compliments.

Un utilisateur a offert une danse au ministre en disant : « Puis-je avoir une danse avec vous ? Cette danse !

Puis-je avoir une danse avec vous ☺️

Cette danse ! — Bharti 🇮🇳 (@SoulfulBharti) 1 août 2022

Un autre a écrit: «Je vous remercie, monsieur. Ces nombreux sont vraiment les candidats les plus méritants pour les ministères de la culture et des minorités. Je vous aime, monsieur.

Je vous remercie monsieur… ..

.

Cet homme vraiment les candidats les plus méritants au poste de ministre de la culture et des minorités… Lov u monsieur 😇😇😇 https://t.co/PopEVVcA1z — Anonyme (@copyright_userr) 2 août 2022

« Un ministre aux multiples talents. Nationaliste dans l’âme. Nous avons besoin de plus de personnes comme vous dans notre sphère publique », a complimenté un utilisateur.

Un tel ministre aux multiples talents. Nationaliste dans l’âme. Nous avons besoin de plus de gens comme vous dans notre sphère publique, cher @AlongImnahttps://t.co/JmNCQv27KD – DP Vajpayee (@dpvajpayee) 2 août 2022

Un autre a apprécié la culture vibrante du Nagaland et a déclaré : « La belle culture des Nagas.

La belle culture des Nagas💕 https://t.co/UDP2MxJ2eH — Sunita Kisku🇮🇳 (@SunitaKisku11) 2 août 2022

Un autre utilisateur a invité le ministre du Ganpati Visarjan à Mumbai.

Belle danse. Mais une fois que vous devriez venir à Mumbai pendant Ganpati visarjan 😁😁 https://t.co/Ov2ZH8mQdp – IndicWinger (@IndicWinge) 1 août 2022

“La force est forte avec celui-ci”, a déclaré un utilisateur.

La force est forte avec celui-ci.. https://t.co/c9paUu98LW — Kaushik Arunagiri☮️ (@ka_kaushik) 1 août 2022

Le ministre a lui-même été un net-citoyen. Cette fois, il a rejoint le “mouvement des célibataires

Viral: le ministre du Nagaland s’amuse avec les habitants célébrant le festival traditionnel

Temjen Imna Along, ministre de l’Enseignement supérieur et des Affaires tribales du gouvernement du Nagaland, est un favori régulier des internautes pour son esprit et son humour qui font souvent surface sur les réseaux sociaux. Maintenant, le ministre du Nagaland est redevenu un élément d’attraction après avoir partagé une vidéo de lui dansant avec les habitants et célébrant le festival Tsungremmong.

Dans la vidéo, on voit Temjen se tenir la main en cercle et exécuter la danse folklorique avec les habitants célébrant la fête des récoltes originaire du Nagaland. Partageant la vidéo, le ministre, dans la légende, a écrit : “Vous voyez, je peux aussi danser !”

De plus, il a expliqué brièvement le festival qui l’a amené à danser avec les locaux. “Tsungremmong – un festival des Ao Nagas célébré pour invoquer la bénédiction d’une récolte abondante. Un riche patrimoine conservé avec enthousiasme et transmis aux jeunes générations », écrit-il.

Regarde:

Tu vois, moi aussi je sais danser ! 🕺 #Tsungremong– un festival des Ao Nagas célébré pour avoir invoqué la bénédiction d’une récolte abondante. Un riche patrimoine préservé avec enthousiasme et transmis aux jeunes générations. Visitez le Nagaland pour explorer sa culture et sa danse avec les habitants. pic.twitter.com/zPbqBDgZPD – Temjen Imna Along (@AlongImna) 1 août 2022

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a recueilli plus d’un million de vues. Les internautes ont adoré les mouvements de danse et ont trouvé la vidéo assez saine. Beaucoup ont couvert la vidéo d’une myriade de compliments.

Un utilisateur a offert une danse au ministre en disant : « Puis-je avoir une danse avec vous. Cette danse !

Puis-je avoir une danse avec vous ☺️

Cette danse ! — Bharti 🇮🇳 (@SoulfulBharti) 1 août 2022

Un autre a écrit: «Je vous remercie, monsieur. Ces nombreux sont vraiment les candidats les plus méritants aux ministères de la culture et des minorités. Je vous aime monsieur.

Je vous remercie monsieur… ..

.

Cet homme vraiment les candidats les plus méritants au poste de ministre de la culture et des minorités… Lov u monsieur 😇😇😇 https://t.co/PopEVVcA1z — Anonyme (@copyright_userr) 2 août 2022

« Un ministre aux multiples talents. Nationaliste dans l’âme. Nous avons besoin de plus de personnes comme vous dans notre sphère publique », a complimenté un utilisateur.

Un tel ministre aux multiples talents. Nationaliste dans l’âme. Nous avons besoin de plus de gens comme vous dans notre sphère publique, cher @AlongImnahttps://t.co/JmNCQv27KD – DP Vajpayee (@dpvajpayee) 2 août 2022

Un autre a apprécié la culture vibrante du Nagaland et a déclaré : « La belle culture des Nagas.

La belle culture des Nagas💕 https://t.co/UDP2MxJ2eH — Sunita Kisku🇮🇳 (@SunitaKisku11) 2 août 2022

Un autre utilisateur a invité le ministre du Ganpati Visarjan à Mumbai.

Belle danse. Mais une fois que vous devriez venir à Mumbai pendant Ganpati visarjan 😁😁 https://t.co/Ov2ZH8mQdp – IndicWinger (@IndicWinge) 1 août 2022

“La force est forte avec celui-ci”, a déclaré un utilisateur.

La force est forte avec celui-ci.. https://t.co/c9paUu98LW — Kaushik Arunagiri☮️ (@ka_kaushik) 1 août 2022

Le ministre a lui-même été un net-citoyen. Cette fois, il a rejoint le “mouvement des célibataires” sur Twitter exhortant Twitterati à rester célibataire comme lui.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici