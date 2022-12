Le ministre du Nagaland partage une vidéo d’hommes indiens dansant sur “Dangerous” de Michael Jackson avec une leçon de vie

Le ministre du Nagaland partage une vidéo d’hommes dansant sur “Dangerous” de Michael Jackson avec une torsion

Le ministre des Affaires tribales du Nagaland, Temjen Imna Along, et ses tweets sont devenus les favoris d’Internet car ils donnent généralement aux utilisateurs de Twitter un aperçu de la beauté et de la culture de l’État du nord-est. Parfois, Along est connu pour partager des vidéos divertissantes qui contiennent également des messages profonds. Poursuivant cette tendance, Temjen Imna Along a récemment partagé une vidéo de deux hommes dansant librement dans les rues.

अगर जीवन में ख़ुशी चाहते हो तो! लोगो की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो !! pic.twitter.com/ChDPnFNA9J – Temjen Imna Along (@AlongImna) 18 décembre 2022

Les hommes qui semblent vraiment apprécier leur danse dans le court clip de 37 secondes sont vus en train d’essayer les pas populaires de Michael Jackson vers le hit de 1991, “Dangerous” joué en arrière-plan. La chanson qui a été parfaitement ajoutée à la vidéo la rend beaucoup plus divertissante à regarder. La joie et l’excitation sur leurs visages peuvent facilement égayer la journée de n’importe qui.

Along a écrit une légende avec la vidéo qui était une leçon de vie importante dont nous convenons tous qu’il est nécessaire de la pratiquer. “Agar jeevan mein khushi chahte ho toh, logon ki baaton ko dil se lagana chhod do.” Une fois traduit en anglais, il disait : « Si vous voulez le bonheur dans la vie, arrêtez de prendre les mots des gens trop au sérieux !

La vidéo qui a été partagée ce matin a déjà recueilli plus de 1 lakh 20 000 vues et plus de 8 000 likes. Plusieurs utilisateurs ont souscrit aux conseils d’Along et ont apprécié les mouvements de danse des hommes, les comparant à Michael Jackson.

Un autre utilisateur a commenté: “Il ne faut rien pour être heureux et exprimer la même chose.”

“C’est ce que MJ a inspiré aux gens. Dansez et soyez heureux. Partout, quand », a écrit un autre utilisateur.

Une vidéo montrant M. Along dansant au mariage de la fille du ministre en chef du Nagaland, Neiphiu Rio, est devenue virale au début du mois dernier. Il a démontré ses talents de danseur, qui ont séduit nombre de ses followers et autres utilisateurs de Twitter. Dans la vidéo virale, le ministre est vu en train de danser avec enthousiasme avec d’autres invités.

