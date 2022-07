Le ministre du Nagaland ironise sur le fait qu’il “recherche” une femme, le fondateur de Shaadi.com veut aider

Le ministre du Nagaland, Temjen Imna Along, est le nouveau favori d’Internet, avec une série de tweets amusants à son actif. Pour les non-initiés, Twitter a récemment été obsédé par Along, qui est le ministre de l’Enseignement supérieur et des Affaires tribales et président du gouvernement de l’État du Nagaland. Tout avait commencé avec sa boutade “petits yeux”, et maintenant, il a répondu à quelques requêtes Google dans la même veine. L’une des questions que les gens cherchaient à propos d’Along concernait sa “femme”. S’adressant à Twitter, Along a écrit: “Ayalee, la recherche Google m’excite. Je la cherche toujours !” avec un emoji qui rit. La plupart de Twitter riait.

Ayalee, @Google la recherche m’excite.😆 Je la cherche toujours ! pic.twitter.com/RzmmgyFFeq — Temjen Imna Along (@AlongImna) 10 juillet 2022

Le fondateur de Shaadi.com, Anupam Mittal, a dû en prendre note. Il a répondu au tweet d’Along en écrivant “kuch karna padega @ShaadiDotCom”. Along a répondu : « Bhai filhal hum bindas hai… En attendant Salman Bhai. Mittal a ajouté que cela pourrait être une longue attente pour Salman, mais les choses s’amélioraient certainement pour Along.

Bhai filhal hum bindas hai😉 En attendant Salman Bhai 😎 — Temjen Imna Along (@AlongImna) 10 juillet 2022

Nous avons attendu @alongimna temps pour vous monsieur! Aa jao ! 😉 — Shaadi.com (@ShaadiDotCom) 11 juillet 2022

Il s’avère que le célibat d’Along est un sujet de grande préoccupation et peut avoir de graves répercussions sur la « surpopulation ». Plus tôt, dans un autre de ses tweets, le ministre avait déclaré : « À l’occasion de #WorldPopulationDay, soyons sensibles aux questions de croissance démographique et inculquons des choix éclairés sur la procréation. Ou #StaySingle comme moi et ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir durable. Venez rejoindre le mouvement des célibataires aujourd’hui.

À l’occasion de #WorldPopulationDaysoyons sensibles aux questions de croissance démographique et inculquons des choix éclairés sur la procréation. Ou #Rester célibataire comme moi et ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir durable. Venez rejoindre le mouvement des célibataires aujourd’hui. pic.twitter.com/geAKZ64bSr — Temjen Imna Along (@AlongImna) 11 juillet 2022

Along était devenu viral pour un discours sur les avantages d’avoir de petits yeux. Il a dit que les gens du nord-est auraient de petits yeux; même si ses yeux sont petits, il peut très bien voir. Moins de saleté pénètre dans vos yeux quand ils sont petits, et il est également capable de se faufiler dans une sieste pendant un programme de longue haleine.

