Le ministre du Mizoram subit un traitement Covid-19 salué pour avoir nettoyé le sol de l’hôpital

La deuxième vague mortelle de Covid-19 a été révélatrice sur l’infrastructure de santé de l’Inde. Cependant, souvent sur les réseaux sociaux, nous voyons un incident où les gens font tout ce qu’ils peuvent pendant des périodes aussi fatigantes, pour garder le bateau en marche et s’entraider. Prenant l’exemple, le ministre de l’Énergie et de l’Électricité du Mizoram, R Lalzirliana, a été vu vendredi en train de nettoyer les sols d’un hôpital, où il suit un traitement pour COVID-19 avec sa femme et son fils. L’action du ministre n’a pas été d’embarrasser le personnel médical ou les autorités, mais de montrer l’exemple aux autres.

Il a dit que balayer et nettoyer les planchers n’était pas nouveau pour lui car il avait l’habitude de faire de telles tâches chez lui et ailleurs. Pour un État qui dénonce la culture VIP, le Mizoram avait été témoin de plusieurs exemples de ministres vivant comme des hommes ordinaires en effectuant des tâches ménagères, en voyageant dans les transports en commun ou en moto, en participant à des travaux communautaires et en servant de cuisinier pour une fête communautaire pendant la saison des fêtes comme Noël et Nouveau. année dans le passé.

« Mon but en nettoyant les sols n’était pas d’embarrasser les infirmières ou les médecins, mais je veux éduquer et diriger les autres en donnant l’exemple », a déclaré Lalzirliana aux journalistes. Il a dit qu’il a appelé le balayeur car leur chambre était en désordre. Mais, le balayeur ne pouvait pas venir et répondre à son appel, ce qui l’a incité à faire le travail lui-même, a-t-il déclaré. « Balayer, nettoyer les sols ou effectuer des tâches ménagères ne sont pas de nouveaux emplois pour moi. J’avais l’habitude de le faire à la maison et ailleurs quand il est tenu de le faire », a déclaré le ministre, ajoutant qu’il ne se tenait pas au-dessus des autres pour être ministre.

L’incident a été bientôt partagé sur Twitter par un journaliste appelé Anupam Bordoloi, qui a écrit: «Et il y a des politiciens comme R Lalzirliana, le ministre du pouvoir de #Mizoram, qui a été vu en train de nettoyer le sol du quartier Covid où il se rétablit après avoir été testé positif. . «

Dès que le message est devenu viral, les internautes se sont précipités dans la section des commentaires pour saluer la bienveillance du ministre.

Le ministre avait une fois nettoyé et essuyé le sol de la maison Mizoram à Delhi lors de sa visite dans la capitale nationale dans le passé. Le 11 mai, l’homme politique vétéran de 71 ans et chef du Front national Mizo (MNF) et son épouse Lalthangmawii (59 ans) ont été diagnostiqués avec une infection au COVID-19.

Son fils a également été retrouvé infecté par Covid-19 le 8 mai. Les trois d’entre eux ont d’abord été placés en isolement à domicile.

Ils ont été transférés dans le seul hôpital dédié au COVID-19 des États, le Zoram Medical College (ZMC), le 12 mai, lorsque Lalzirliana a montré une baisse soudaine du niveau d’oxygène. Le ministre a déclaré qu’il avait commencé à développer des symptômes bénins depuis jeudi mais qu’il était hors de danger et que son taux d’oxygène était stable maintenant.

