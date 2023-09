Le ministre du Logement déclare que les libéraux annonceront de nouvelles mesures pour stimuler la construction d’habitations

Le ministre fédéral du Logement du Canada a déclaré que l’annonce faite mercredi par son gouvernement mettrait en œuvre des mesures inédites pour lutter contre la crise nationale du logement.

« Aujourd’hui, c’est la première fois que nous faisons quelque chose comme ça au Canada, et je ne veux pas gâcher la nouvelle que nous allons partager un peu plus tard ce matin », a déclaré Sean Fraser aux journalistes lors de la conférence de presse. ouverture de la réunion du caucus libéral à London, en Ontario.

« L’annonce de ce matin fait partie d’une série de mesures que nous allons mettre en œuvre au cours de l’automne et qui auront un impact significatif sur la construction d’un plus grand nombre de maisons », a-t-il déclaré.

Le premier ministre Justin Trudeau en fera l’annonce à 12 h 30 HE. CBC.ca diffusera l’événement en direct.

Trudeau et son gouvernement ont fait face à des pressions croissantes ces derniers mois pour apporter une réponse à la pénurie persistante de logements à travers le pays. Cette pression s’est accrue à la fin du mois dernier après la fin de la retraite du Cabinet libéral au Nouveau-Brunswick sans l’annonce de nouvelles mesures pour lutter contre la crise.

Fraser a déclaré aux journalistes à Londres que lorsque son gouvernement est arrivé au pouvoir en 2015, la pénurie de logements a touché massivement les familles à faible revenu, mais que la situation a désormais « fondamentalement changé ».

Il a déclaré que la crise frappe désormais les Canadiens ayant des prêts hypothécaires à taux variable, qui ont vu leurs remboursements augmenter considérablement avec la hausse des taux d’intérêt, ce qui a rendu nécessaire une « concentration renouvelée » pour faire face à la crise.

« Il s’agit de construire des logements, non seulement pour les Canadiens à faible revenu dans des projets de logements abordables, mais dans toute la gamme des logements », a-t-il déclaré.

Construire la main-d’œuvre

Cette orientation renouvelée, a déclaré le ministre, ne contiendrait pas de « solution miracle », mais nécessiterait que tous les niveaux de gouvernement, le secteur privé et le secteur à but non lucratif travaillent ensemble.

Cela nécessiterait également des mesures qui s’attaquent à certains problèmes clés, notamment :

Offrir une sorte d’allégement financier aux constructeurs dont les projets ont été approuvés mais qui ont dû les suspendre en raison de l’impact de la hausse des taux d’intérêt.

Travailler avec les municipalités pour accélérer la délivrance des permis de construire et le temps nécessaire pour modifier les « pratiques de zonage », afin de faciliter la construction.

Il a également déclaré que des mesures devront être prises pour « accroître la capacité productive de la main-d’œuvre » en formant les Canadiens au travail dans la construction de maisons et en recrutant de nouveaux arrivants possédant les compétences indispensables.

« Nous allons examiner tout ce que nous pouvons faire pour construire des logements plus rapidement afin de rendre les logements abordables pour les gens ordinaires », a-t-il déclaré.