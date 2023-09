Le ministre du Logement de l’Ontario, Steve Clark, démissionne en raison d’une controverse sur l’échange de terres dans la Ceinture de verdure

Le ministre des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario, Steve Clark, a démissionné du cabinet après des semaines de résistance de la part d’opposants politiques, de dirigeants des Premières Nations et de résidents à la suite de multiples enquêtes sur la gestion par son ministère des échanges de terres dans la Ceinture de verdure.

Sa démission intervient après que le commissaire à l’intégrité de l’Ontario a enquêté sur sa conduite et recommandé que Clark soit réprimandé, affirmant qu’il n’avait pas supervisé correctement le processus qui a conduit à la sélection des terres protégées de la Ceinture de verdure pour le développement de logements.

Quelques semaines plus tôt, le vérificateur général de la province avait découvert que le processus de sélection des parcelles de terrain qui seraient ouvertes au développement de logements était fortement influencé par un petit groupe de promoteurs bien connectés qui pourraient gagner des milliards de dollars.

Dans une lettre publiée lundi matin adressée au premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, Clark a déclaré qu’il essayait de « remplir le mandat consistant à faire construire davantage de logements » pour la population de l’Ontario.

« Même si ma pensée initiale était que je pouvais rester dans ce rôle et établir un processus approprié pour que ces erreurs ne se reproduisent plus, je me rends compte que ma présence ne fera que détourner davantage l’attention du travail important qui doit être fait et que Je dois assumer la responsabilité de ce qui s’est passé », a écrit Clark dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« À ce titre, veuillez accepter ma démission à titre de ministre des Affaires municipales et du Logement. Je continuerai de servir mes électeurs en tant que député provincial de Leeds-Grenville-Mille-Îles et de Rideau Lakes.

REGARDER | Paul Calandra reprend le dossier du logement après la démission de Steve Clark : Le ministre du Logement de l’Ontario démissionne suite à un échange de terrains dans la ceinture de verdure Le ministre du Logement de l’Ontario, Steve Clark, a démissionné du cabinet après des semaines de résistance de la part d’opposants politiques, de dirigeants des Premières Nations et de résidents à la suite de multiples enquêtes sur la gestion par son ministère de l’échange de terres de la Ceinture de verdure.

La Ceinture de verdure de l’Ontario a été initialement créée en 2005 pour protéger de façon permanente les terres agricoles et écologiquement sensibles contre l’étalement urbain.

Le gouvernement Ford a retiré environ 2 995 hectares de terres de la Ceinture de verdure en décembre, tout en en ajoutant d’autres ailleurs, pour construire 50 000 logements. Le gouvernement progressiste-conservateur a déclaré que les échanges de terrains étaient nécessaires pour l’aider à tenir sa promesse de construire 1,5 million de logements au cours de la prochaine décennie, dans un contexte de crise du logement.

Cette décision a été condamnée par les résidents, les groupes de défense de l’environnement et les dirigeants des Premières Nations, affirmant qu’il y avait un manque de consultations significatives et qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir les terres de la Ceinture de verdure pour atteindre l’objectif du gouvernement, comme l’a déjà souligné le gouvernement Ford. Groupe de travail sur l’abordabilité du logement trié sur le volet .

Ayant consacré ma vie à servir le peuple par l’intermédiaire de nos institutions démocratiques, il est de ma responsabilité d’adhérer aux principes de responsabilité ministérielle. Je continuerai de servir mes électeurs en tant que député provincial de Leeds-Grenville-Thousand Islands et Rideau Lakes pic.twitter.com/5VvUMB43gi —@SteveClarkPC

Le premier ministre accepte, l’opposition soutient la démission

Le départ de Clark intervient après que son chef de cabinet, Ryan Amato, ait présenté sa démission. Le vérificateur général de la province a découvert que le personnel politique avait sélectionné 14 des 15 sites qui ont finalement été retirés de la Ceinture de verdure, et que la majorité d’entre eux avaient été choisis suite aux suggestions de promoteurs qui ont fait personnellement pression sur lui.

Ford, qui avait initialement déclaré que Clark conserverait son poste à la suite des deux enquêtes, l’a remercié pour ses années de service au sein du cabinet.

« À mesure que l’Ontario se développe, notre gouvernement a pour mission de construire au moins 1,5 million de logements », a déclaré Ford dans un article sur X. Il n’a fait aucune autre mention de la démission de Clark.

« Après des décennies d’inaction, nous voyons des résultats concrets : les années 2022 et 2021 ont enregistré le plus grand nombre de mises en chantier en 30 ans. Notre travail ne s’arrêtera pas. »

REGARDER | La controverse sur la ceinture de verdure ne « se terminera pas de sitôt », déclare la chef du NPD, Marit Stiles : La confiance dans le gouvernement de l’Ontario fait « cruellement défaut » suite à l’échange de terres dans la Ceinture de verdure, selon le chef de l’opposition La chef du NPD de l’Ontario, Marit Stiles, réagit à la démission du ministre des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario, Steve Clark, après des semaines de résistance concernant de multiples enquêtes sur la gestion par son ministère des échanges de terres dans la Ceinture de verdure.

La chef du NPD de l’Ontario, Marit Stiles, a déclaré que Clark « avait finalement fait la bonne chose », mais a ajouté qu’il y en avait encore d’autres qui devaient rendre des comptes.

« Nous réclamons cela depuis des semaines et je suis heureux de voir qu’il a finalement démissionné », a déclaré Stiles à CBC Toronto. « C’est important. Il est temps maintenant que le premier ministre prenne ses responsabilités. »

Stiles demande que l’Assemblée législative de l’Ontario soit révoquée pour restituer les terres retirées à la Ceinture de verdure.

« Ce processus était sale », a déclaré Stiles. « La seule façon pour eux de s’en sortir est de restituer les terres à la Ceinture de verdure, et nous pourrons alors discuter de la manière dont nous pouvons changer de gouvernement. »

John Fraser, chef par intérim des libéraux de l’Ontario, et le chef du Parti vert Mike Schreiner ont fait écho à des appels similaires dans des déclarations publiques.

« Ce qui doit se passer ensuite, c’est que le premier ministre ouvre les livres sur les échanges de terres dans la Ceinture de verdure et renonce au privilège du Cabinet en ce qui concerne cette décision », a déclaré Fraser.

« Le premier ministre ne cesse de nous assurer que c’est à lui que revient la responsabilité. Il est temps pour lui d’intervenir et de le prouver », a déclaré Schreiner.

REGARDER | Ford est « clairement impliqué » dans la controverse sur la Ceinture de verdure, affirme le chef du NPD : Doug Ford est « clairement impliqué » dans la controverse sur la ceinture de verdure, selon le chef de l’opposition de l’Ontario La chef du NPD de l’Ontario, Marit Stiles, discute des allégations de lobbying non enregistré et d’autres violations potentielles en matière de lobbying liées à l’échange de terres dans la ceinture de verdure par « M. X », que des sources ont identifié à CBC News comme étant l’ancien maire de Clarington, en Ontario, John Mutton. « Cet accord est vraiment très sale », a déclaré Stiles samedi.

Une grande partie des terres retirées de la Ceinture de verdure sont couvertes par des traités avec la Première nation des Mississaugas de Credit et par les traités Williams de 1923, auxquels sept autres Premières nations sont parties, selon le rapport de la vérificatrice générale Bonnie Lysyk sur les échanges de terres. Ces traités incluent des droits de récolte dans certaines zones, tels que les droits de chasser, de pêcher, de piéger et de cueillir.

Le chef Laurie Carr de la Première Nation Hiawatha, l’un des signataires des traités Williams, était heureux de voir Clark démissionner, mais affirme que les terres doivent être restituées à la Ceinture de verdure.

« Nous pourrons alors parler d’une relation et d’un partenariat pour aller de l’avant », a déclaré Carr.

La démission n’est qu’un début, disent les défenseurs

Les partisans qui se sont vivement opposés aux échanges de terres dans la Ceinture de verdure ont réitéré lundi les sentiments partagés par les partis d’opposition.

Phil Pothen, gestionnaire du programme ontarien du groupe de défense Environmental Defence, a déclaré que la démission de Clark n’est que la première étape.

« Même si la démission du ministre et la décision du premier ministre de l’accepter sont tout à fait prévisibles en tant que tentative de contrôle des dégâts, rien ne peut remplacer l’annulation des suppressions de la Ceinture de verdure elles-mêmes », a déclaré Pothen à CBC Toronto.

Il a déclaré que pour que le prochain ministre du Logement prouve son intégrité, le gouvernement devait annuler les échanges.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, à droite, écoute Clark s’exprimer lors d’une conférence de presse à Mississauga, en Ontario, le 11 août. Clark a démissionné de son poste au cabinet lundi après des semaines de pression de la part des partis d’opposition et des résidents concernant la gestion par son ministère des terres de la Ceinture de verdure. échanges. (Cole Burston/La Presse Canadienne)

En août, Stop Sprawl Durham a organisé une manifestation au cours de laquelle des centaines de personnes ont exigé la protection de la réserve agricole Duffins Rouge, qui a été retirée de la Ceinture de verdure.

Abdullah Mir, coprésident de Stop Sprawl, a déclaré que le problème ne disparaîtra pas tant que toutes les terres de la ceinture de verdure n’auront pas été restituées.

« Les dominos continueront de tomber et nous n’allons pas nous arrêter », a-t-il déclaré. « Les gens ne l’oublient pas. Nous ne l’oublierons pas. »