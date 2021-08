Le ministre du Karnataka prête serment en tenue traditionnelle Lambani : voici la signification

Dans un pays comme l’Inde, qui est si diversifié et a tant de cultures, votre tenue représente souvent ce que vous représentez. La politique et l’habillement sont toujours allés de pair : qu’il s’agisse du couvre-chef du Premier ministre Narendra Modi faisant la une des journaux, de la veste noire boutonnée Nehru du chef du Congrès Rahul Gandhi pour chaque occasion, de la marque de fabrique de Mamata Banerjee « hawai chapal » ou même de l’humble « gamcha » pendant Assam Elections, vos vêtements racontent une autre histoire, si vous êtes un politicien. Pour un ministre du Karnataka du cabinet nouvellement élargi, la tenue raconte une histoire unique – en particulier lors d’une cérémonie de prestation de serment.

La cérémonie de prestation de serment des ministres du Karnataka qui ont été intronisés au nouveau cabinet dirigé par Basavaraj Bommai s’est déroulée mercredi après-midi à Raj Bhavan à Bengaluru. CM Bommai, qui a prêté serment la semaine dernière, était présent à la cérémonie au cours de laquelle le gouverneur Thaawarchand Gehlot a prêté serment d’office et de secret au nouveau conseil des ministres. Au total, 29 législateurs du BJP ont prêté serment et, fait intéressant, plusieurs d’entre eux l’ont fait au nom des agriculteurs, des dieux et des gaumata.

Alors que Prabhu Chavan prêtait serment au nom des gaumata, Murugesh Nirani, un leader populaire de la sous-secte Lingayat, le faisait au nom des dieux et des agriculteurs. Chavan s’est démarqué pour une autre raison : sa tenue, ou comme le dit Gen-Z, #OOTD.

Le triple député du district de Bidar, Prabhu Bhamla Chavan du BJP, a prêté serment en tant que ministre en portant la tenue traditionnelle de la communauté Lambani. Publiant des photos de la prestation de serment, le ministre les a partagées sur Twitter.

Chavan portait une tenue traditionnelle brodée, synonyme de communauté tribale. Alors que les femmes de la communauté Lambani portent traditionnellement des nuances brillantes et lumineuses de rouge, jaune, bleu, vert, orange, etc., les hommes portent des turbans au design complexe et des gilets ou des vestes à la taille avec de lourds miroirs, rapporte Indian Express.

Appelées « banjaras » dans certains États, les tribus semi-nomades Lambani seraient les descendants des gitans Arya Roma d’Europe, qui ont migré à travers l’Asie centrale et l’Afghanistan avant d’arriver dans les déserts du Rajasthan. Le commerce du sel et des céréales a facilité leur déplacement vers les États du sud tels que le Karnataka, lit-on dans un rapport. Des vêtements modernes ornés de kasuthi kelsa (travail de broderie) propres à la communauté tribale Lambani au Karnataka ont aidé les femmes locales à maintenir l’artisanat traditionnel en vie, a rapporté YourStory en 2018.

Les tenues Lambani se démarquent : ce sont des vêtements qui ont beaucoup de broderies au fil, des boutons, des coquillages, des paillettes, des perles d’argent.

Ce n’est pas la première fois que Chavan porte des vêtements « Banjara » : lors de la prestation de serment du cabinet d’août 2019, Chavan est devenu le centre d’attraction alors qu’il entrait dans Raj Bhavan, vêtu de la robe traditionnelle et colorée Banjara et d’un couvre-chef surdimensionné.

Le ministre en chef Basavaraj Bommai avait annoncé plus tôt qu’il n’y aurait pas de vice-ministres en chef cette fois. Il a également déclaré que le fils cadet de l’ancien ministre en chef BS Yediyurappa et vice-président de l’État du BJP, BY Vijayendra, ne figurait pas parmi les ministres assermentés. S’adressant à des journalistes à Bengaluru avant la cérémonie de serment, le ministre en chef avait déclaré : « Un total de 29 ministres prêteront serment, et dans le cabinet précédent dirigé par BS Yediyurappa, il y avait trois vice-CM, mais cette fois il n’y en aura aucun selon le direction du haut commandement

