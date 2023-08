Le ministre du Karnataka fait l’éloge des cliniques Mohalla de Delhi, puis fait demi-tour

Quelques heures après avoir fait l’éloge de l’initiative de la clinique Mohalla du gouvernement AAP, le ministre de la Santé du Karnataka et chef du Congrès, Dinesh Gundu Rao, a déclaré vendredi qu’elle était « surmédiatisée » et qu’il était « déçu » après une visite dans l’un de ces établissements.

Le parti Aam Aadmi (AAP), dans un communiqué, a allégué que M. Rao avait reçu un appel téléphonique après avoir fait l’éloge de l’initiative de la clinique mohalla et avait ensuite changé de position.

Seul M. Rao peut expliquer pourquoi sa déclaration est passée de l’éloge de la clinique mohalla à la critique, a déclaré l’AAP, ajoutant que c’était « malheureux ».

Le Congrès et l’AAP sont membres du bloc INDE de l’opposition.

Vendredi, M. Rao a visité une «clinique Aam Aadmi Mohalla» au parc Panchsheel à Delhi. Il était accompagné du ministre de la Santé de Delhi, Saurabh Bharadwaj, et du médecin du Karnataka Bhavan, Karthik, selon un communiqué officiel.

Près de quatre heures après avoir salué l’initiative de la clinique mohalla, Gundu Rao a fait demi-tour.

« J’ai visité une clinique mohalla à Delhi avec presque personne. Nos cliniques du Karnataka ont plus d’installations, y compris un laboratoire, pour faire des tests immédiats pour les patients », a tweeté le chef du Congrès. « Je suppose que c’est surmédiatisé et je suis revenu déçu », a-t-il déclaré sur Twitter.

Au cours de la visite, le ministre du Karnataka a vu les installations de la clinique mohalla et s’est enquis du bien-être des membres du personnel.

S’adressant aux journalistes lors de sa visite à la clinique mohalla de Panchsheel Park, M. Rao avait fait l’éloge du modèle de la clinique mohalla et déclaré qu’il fonctionnait « très bien ».

« J’avais beaucoup entendu parler des cliniques mohalla et je voulais les voir personnellement. Je voulais discuter de la façon dont ils (le gouvernement AAP) mettent en œuvre les politiques de santé », avait-il déclaré aux journalistes.

« Dans les États du sud comme le Tamil Nadu, le Kerala et le Karnataka, la santé a toujours été une priorité. Chaque État a quelque chose de bon dont nous pouvons apprendre. Nous avons quelque chose de similaire (aux cliniques mohalla)… nous avons des ‘cliniques namma’ . Nous voulions voir comment nous pouvons améliorer notre système. J’ai vu la clinique mohalla et elle fonctionne très bien. Les gens l’apprécient également », avait-il dit.

L’AAP a déclaré que la comparaison entre la clinique mohalla et la clinique namma est « injuste ».

«Dinesh Gundu Rao a reçu un appel téléphonique. Suite à l’appel, il a mentionné une réunion importante et a quitté les lieux. Un peu plus tard, il a tweeté critiquant la clinique mohalla. à le critiquer après l’appel téléphonique.

« Dans son tweet, il a affirmé que la clinique Namma du Karnataka avait une meilleure infrastructure que la clinique Mohalla. Pour vérifier cette affirmation, l’équipe du Karnataka du parti Aam Aadmi a visité une clinique Namma dans sa circonscription.

« Ils ont constaté que la clinique Namma et le centre de santé primaire étaient situés l’un à côté de l’autre. Les gens ont mentionné que le centre de santé primaire était fermé depuis longtemps. La clinique Namma, en réalité, n’est qu’un nom. Elle a été initiée par le BJP. gouvernement. La clinique ne fournit que le traitement primaire de certaines maladies comme la fièvre. Les patients sont référés à d’autres hôpitaux… », a déclaré l’AAP.

La comparaison entre la clinique Namma et la clinique Mohalla de Delhi est injuste, a déclaré l’AAP, ajoutant que les cliniques mohalla sont bien équipées et que le traitement est fourni gratuitement.

L’affirmation de Rao selon laquelle l’infrastructure de la clinique Namma est supérieure à celle de la clinique Mohalla est « fausse ». La clinique Namma manque de bonnes installations, a-t-il allégué.

La clinique mohalla du gouvernement de Delhi est un établissement de quartier qui fournit des soins de santé primaires gratuits aux résidents. Le programme de la clinique mohalla fait partie des initiatives phares du gouvernement d’Arvind Kejriwal pour dynamiser le système de soins de santé primaires à Delhi.

Dans son interaction avec les journalistes lors de sa visite à la clinique Mohalla de Panchsheel Park, on a également demandé au ministre du Congrès si cette visite était prévue puisqu’ils sont désormais alliés, ce à quoi il a répondu qu’il s’agissait d’une affaire de « département » et non de « politique ». .

« L’alliance est une question différente et politique. Nous irons dans d’autres États. Le Rajasthan a une politique de santé. Cela peut aussi être un État du BJP (où nous pouvons nous rendre). C’est le concept du fédéralisme », a-t-il déclaré.

Claquant le Centre dirigé par le BJP, il a déclaré que cela « créait une situation où cette approche de travail en commun se perdait ».

« Ils considèrent les États dirigés par l’opposition comme des ennemis. Politiquement, ils causent des problèmes et ils troublent même les gouvernements des États. L’ordonnance (des services) annule les problèmes des gens. Si vous affaiblissez un gouvernement élu, cela affaiblit la démocratie. L’échange de vues est quelque chose qui bon et doit toujours être fait. J’ai également invité le ministre de la Santé de Delhi à voir ce qui se fait sur différents fronts (au Karnataka) « , a-t-il déclaré aux journalistes.

M. Bharadwaj a déclaré que son homologue du Karnataka lui avait parlé de la qualité des hôpitaux dans l’État du sud. « Nous visiterons également son État. Tous les États devraient apprendre les uns des autres. Je suis très heureux qu’ils soient venus ici », a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée, citant les tweets de M. Bharadwaj sur la visite de Gundu Rao, M. Kejriwal avait déclaré que Delhi apprendrait du bon travail accompli par le gouvernement du Karnataka.

« Le ministre de la Santé du Karnataka visite les cliniques mohalla de Delhi. Nous lui souhaitons la bienvenue, ainsi que son équipe. Nous devons tous apprendre les uns des autres. Delhi tirera également des enseignements du bon travail accompli par le gouvernement du Karnataka », avait-il tweeté.

Actuellement, il existe plus de 500 cliniques mohalla dans la capitale nationale qui offrent des services de soins de santé primaires gratuits aux patients, y compris 212 types différents de tests médicaux.