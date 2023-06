Le ministre du gouvernement israélien critique George Soros pour avoir financé des groupes « diabolisant » l’État juif

JÉRUSALEM — Le ministre israélien des affaires de la diaspora et de l’égalité sociale a déclaré jeudi à Fox News Digital qu’Alex Soros est une image miroir de l’agenda anti-israélien du père George. Alex a récemment repris les rênes de la fortune de 25 milliards de dollars de l’homme de 92 ans.

Lorsqu’on lui a demandé si Alex continuerait à financer des entités anti-israéliennes qui dénigrent l’État juif, Amichai Chikli a déclaré qu’il « semble que le fils soit une réplique de son père. Nous ne nous attendons pas à ce que son fils soit un grand sioniste.«

Chikli, un critique virulent des organisations qui cherchent à dépouiller Israël de sa légitimité en tant qu’État juif, a désigné deux ONG américaines qui, selon lui, George Soros et son fonds Open Society Foundations.

« Human Rights Watch (HRW), cette organisation attaque lourdement les Israéliens et attaque Israël en tant qu’État d’apartheid et délégitime et diabolise Israël », a déclaré le ministre.

Chikli a ajouté que Soros et ses Open Society Foundations financent également J Street, une organisation qui prétend être pro-israélienne mais qui a fait l’objet de critiques en raison de son soutien à des positions qui favoriseraient prétendument le régime iranien et les Palestiniens, y compris un événement anti-israélien récemment rapporté. au Congrès par la représentante démocrate Rashida Tlaib du Michigan.

KEVIN MCCARTHY BLOQUE RASHIDA TLAIB DE L’HÉBERGEMENT D’UN ÉVÉNEMENT « ANTISÉMITE » APPELANT ISRAËL DE « CATASTROPHE »

Chikli a déclaré: « J Street a fait pression pour son événement Nakba au Congrès. Quand ils comparent la Nakba à l’Holocauste, c’est la manière palestinienne tordue de déformer la réalité. »

Les Palestiniens utilisent le mot « Nakba » ou « catastrophe » le 15 mai – le même jour que le 75e anniversaire de la fondation moderne d’Israël – pour commémorer les Palestiniens qui, selon eux, ont fui ou ont été forcés de quitter leurs maisons.

Chikli a noté que la fondation Soros « donne de l’argent à de petites organisations palestiniennes radicales en Israël qui décrivent Israël comme un État colonial et un péché moral ». Il a cité l’ONG Adalah, qui signifie « justice » en arabe, comme une organisation « niant la vision d’Israël en tant qu’Etat juif » dans sa « vision publiée pour la société arabe en Israël ».

Adalah, HRW et J Street n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Fox News Digital au moment de la publication.

Chikli a également reproché à George Soros et à ses ONG financées leur refus de reconnaître la définition moderne de l’antisémitisme telle qu’énoncée par l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Le ministre israélien a déclaré que George Soros était le « militant n°1 combattant l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste », ajoutant qu’un « survivant de l’Holocauste » s’opposant à l’IHRA est « absurde ».

LE HAUT OFFICIEL DE BIDEN A RENCONTRÉ À PLUSIEURS REPRISES LA FONDATION DE SOROS ET D’AUTRES GROUPES INFLUENTIELS DE GAUCHE, DOCS MONTRENT

Chikli a déclaré que George Soros ne s’oppose pas à la définition de l’IHRA avec son nom mais avec des dons à des organisations qu’il finance (HRW et J Street), qui cherchent à bloquer la mise en œuvre de la définition.

Dans un article d’opinion du 3 juin pour CNN, Alex Soros, le président des Open Society Foundations, a fustigé la définition de l’IHRA de l’antisémitisme parce qu’elle inclut un langage qui considère certaines attaques contre Israël comme antisémites.

Par exemple, la définition de l’IHRA définit l’antisémitisme comme « établir des comparaisons entre la politique israélienne contemporaine et celle des nazis ». La définition de l’IHRA de l’antisémitisme moderne a été adoptée par l’Union européenne, les États-Unis et plus de 40 pays.

Le Kosovo est devenu la semaine dernière le deuxième pays à majorité musulmane à adopter la définition de l’IHRA lorsque son parlement a voté en sa faveur. Le président du Kosovo, Vjosa Osmani-Sadriu, a tweeté que cette décision signifie que le Kosovo « s’oppose à l’antisémitisme, à la haine et aux préjugés ».

Les critiques d’Alex Soros considèrent ses efforts pour saper une définition populaire et dominante de l’antisémitisme comme un retour en arrière dans la lutte contre l’antisémitisme au nom d’une idéologie de gauche arriérée.

LE FILS DE GEORGE SOROS SE VANTE D’AVOIR RENCONTRE AVEC KAMALA HARRIS; TWITTER RÉAGIT : « RIEN À VOIR ICI ! «

Alex Soros a écrit que « les critiques craignaient de plus en plus que la définition ait été » détournée « par certains groupes pro-israéliens pour protéger le gouvernement de la responsabilité de ses politiques en matière de droits de l’homme, comme l’a écrit un groupe de 100 universitaires dans une déclaration exhortant l’ONU à ne pas adopter le langage de l’IHRA. »

Fox News Digital a rendu compte au fil des ans de prétendus scandales anti-israéliens et d’antisémitisme qui ont tourmenté l’organisme mondial.

Alex Soros a ajouté dans son article qu' »il est essentiel que les outils utilisés pour lutter contre l’antisémitisme ne puissent pas être réutilisés pour cibler les universitaires, les militants, les étudiants et les groupes de défense qui expriment leur soutien aux droits humains des Palestiniens ».

Chikli a riposté: « Honteusement, son fils combat l’International Holocaust Remember Alliance. »

Alex Soros et les Open Society Foundations n’ont pas immédiatement répondu aux questions de la presse Fox News Digital.

Le rabbin Abraham Cooper, doyen associé de l’organisation de défense des droits de l’homme basée à Los Angeles, Simon Wiesenthal Center, a déclaré à Fox News Digital : « Si j’avais 25 milliards de dollars à mettre en jeu, je resterais loin des institutions politiquement liées et je me concentrerais plutôt sur l’aide à transformer les sociétés en contribuant à garantir une éducation et des soins de santé universels à des milliards de personnes qui n’ont actuellement pas pleinement accès à ces fondamentaux.Dans le Golfe et le Maghreb, j’investirais dans des projets qui donneraient des emplois aux jeunes et avec eux l’espoir d’un avenir meilleur ; des projets environnementaux qui fourniraient de l’eau, de l’air et de l’énergie propres – profiteraient à tous. »

Cooper a poursuivi « Si Soros Junior veut apporter une contribution durable à la transformation du monde, il ferait également bien de se retrousser les manches et d’aider personnellement les pauvres et les indigents. L’argent seul ne garantira jamais les résultats – pas dans certaines parties du monde. où des milliards d’aide ont été versés dans des pays, dont certains sont des États défaillants. »

L’éminent rabbin a ajouté : « Et en ce qui concerne Israël et le peuple juif du monde entier, rappelez-vous que les Juifs ont aussi des besoins et ont aussi des droits. Montrez du respect au seul État juif, qui avait existé en 1939, l’Holocauste nazi, le meurtre de 6 millions de juifs et l’impact désastreux sur les enfants, comme son père, n’aurait jamais eu lieu. »

UN OFFICIEL ISRAÉLIEN BLESSE LA CRITIQUE DE KAMALA HARRIS À L’ÉGARD DE LA RÉFORME JUDICIAIRE, DIT QU’ELLE NE PEUT PAS NOMMER UNE DISPOSITION

George Soros a survécu à l’Holocauste en Hongrie. Rachel Ehrenfeld, qui a publié « The Soros Agenda » en avril, a déclaré à Fox News Digital qu’elle s’attend à ce qu' »Alexander augmente son financement des programmes progressistes de gauche, mondialisés et éveillés et soutienne les organisations anti-américaines et anti-israéliennes ».

Son livre consacre un chapitre aux organisations financées par Soros qui « criminalisent l’État d’Israël », a-t-elle déclaré.

L’ancien procureur fédéral Will Scharf, co-fondateur de Jews Against Soros (JAS), a déclaré à Fox News Digital qu' »Alex Soros devrait redevenir le playboy des Hamptons qu’il était et éviter la politique avant qu’il ne fasse encore plus de dégâts. aux États-Unis, en Israël et dans tous les autres pays dans lesquels les groupes Soros sont actuellement actifs. »

Scharf, qui est candidat au poste de procureur général du Missouri sur le ticket républicain, a ajouté « Là où George Soros va, la destruction s’ensuit. Soros a dépensé des milliards pour financer des causes auxquelles je passerais toute ma vie à m’opposer, allant des procureurs indulgents à la criminalité dans les grands États-Unis villes au mouvement BDS et à l’activisme anti-israélien. C’est un honneur de s’exprimer publiquement contre lui au nom des Juifs du monde entier qui s’opposent à son programme.

L’ancien sous-secrétaire d’État adjoint Joel Rubin a déclaré à Fox News Digital, « Je pense que ce qu’il est vraiment important de comprendre, c’est que les Juifs américains sont majoritairement libéraux et démocrates. Et leur soutien à la paix entre Israël et les Palestiniens est accepté. »

Rubin a ajouté : « Chikli avance un argument qui est dépassé et ignore la réalité de la communauté juive américaine. La façon d’engager les Juifs américains n’est pas de les appeler anti-israéliens. Il serait plus utile de comprendre cette perspective pour renforcer [the] relations entre Israël et les États-Unis. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La perspective des Juifs américains n’est « rien hors du commun » et peut être « comparée aux Israéliens qui s’opposent [the] gouvernement actuel » dans la querelle sur la réforme judiciaire dans l’État juif, a-t-il déclaré.

« Il est important d’accroître le soutien à Israël, et cela signifie engager la communauté juive qui a des points de vue différents. C’est ce que nous obtenons dans une culture démocratique », a déclaré Rubin.

Interrogé sur les fondations Open Society qui financent des ONG anti-israéliennes, Rubin a déclaré : « L’Open Society a été l’une des organisations les plus importantes et les plus influentes depuis plus de trois décennies dans la promotion de la démocratie. Ce financement a fait progresser les droits de l’homme et la démocratie dans le monde. «

Il a cité le travail de base des fondations Open Society dans la promotion de la démocratie dans les États post-communistes d’Europe de l’Est.