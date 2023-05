Le ministre du Commerce, Don Farrell, visite un site emblématique à Pékin avant des entretiens avec son homologue chinois

Le ministre du Commerce, Don Farrell, a effectué une visite surprise de l’un des sites historiques les plus importants de Pékin peu de temps avant sa rencontre avec son homologue chinois.

Le sénateur Farrell, qui effectue un voyage de deux jours dans la capitale chinoise dans le but de poursuivre les négociations commerciales, a été visité vendredi dans la Cité interdite par un haut responsable du ministère chinois du Commerce.

S’adressant à des journalistes australiens itinérants dans l’opulent palais du XVe siècle, le sénateur Farrell a déclaré qu’il était très privilégié d’avoir été invité à visiter le « site emblématique ».

« Je voudrais juste dire à quel point nous apprécions l’organisation par le ministre du Commerce – que je rencontrerai un peu plus tard cet après-midi – pour l’organisation de ce voyage très spécial », a-t-il déclaré.

Le sénateur Farrell doit s’asseoir vendredi avec le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, pour faire avancer les pourparlers sur la résolution du problème commercial de longue date dans l’espoir que la Chine supprimera ses droits de douane dommageables sur les exportations australiennes telles que le homard et le vin dans un proche avenir.

Lorsqu’on lui a demandé si l’invitation inattendue à la Cité interdite était un bon signe pour sa prochaine rencontre avec M. Wang, le sénateur Farrell a répondu par une boutade.

« Eh bien, je vais vous dire ce qui est bon signe. Lorsque je suis sorti de la voiture et que j’ai commencé à marcher ici, j’ai entendu un corbeau et bien sûr je suis un ambassadeur des Adelaide Crows, donc je pense que c’était une indication très propice de bonne chance d’entendre un corbeau », a-t-il déclaré. .

Don Farrell a été accueilli par l'ambassadeur d'Australie en Chine Graham Fletcher sur le tarmac de Pékin.

La visite de vendredi de la Cité interdite était la deuxième visite du sénateur Farrell sur le site du patrimoine mondial après une visite en tant que touriste en 2005 avec sa femme et sa fille.

Les responsables australiens ont déclaré que la tournée était un « développement bienvenu » après avoir minimisé les attentes concernant les pourparlers officiels de l’après-midi visant à résoudre les interdictions commerciales chinoises sur les produits australiens d’une valeur estimée à 20 milliards de dollars par an.

Les tarifs punitifs sont intervenus dans le cadre de la campagne de sanctions économiques de la Chine contre les efforts de lutte contre l’ingérence étrangère ainsi que du recul contre l’interdiction de Huawei 5G et des appels de l’Australie à une enquête sur les origines de la pandémie de Covid-19.

Le sénateur Farrell a déclaré que le différend commercial ne serait pas résolu du jour au lendemain, mais il espère une résolution et prévoit de retourner à Canberra avec une voie pour résoudre les problèmes en suspens.

« Rien ne fera plus pour parvenir à la paix dans notre région que de solides relations commerciales entre l’Australie et la Chine », a déclaré le sénateur Farrell après son débarquement à Pékin jeudi.

Le sénateur Farrell rencontrera des représentants d’entreprises chinoises et australiennes en plus de la rencontre officielle avec M. Wang. Il a visité le supermarché haut de gamme April Gourmet à Pékin plus tôt vendredi.

Vendredi, le Premier ministre Anthony Albanese, photographié visitant un laboratoire du sud-ouest de Sydney, a salué le voyage du sénateur Farrell en Chine.

La chaîne travaille avec des fournisseurs australiens, dont Coles, et vend des produits australiens populaires tels que la sauce pour pâtes Leggos, le vin Penfolds, les bières Coopers et le steak congelé.

Le sénateur Farrell a noté les produits vinicoles Penfolds dans le magasin. Le millésime 2018 a été stocké par les fournisseurs chinois pour contourner les interdictions commerciales.

Plus tard, il rencontrera des dirigeants de l’entreprise publique China Oil and Foodstuff Corporation, le plus grand fournisseur de produits alimentaires et agricoles en Chine. La société est également le plus grand importateur chinois de blé et d’avoine australiens.

Le sénateur Farrell profitera des pourparlers pour réitérer que l’Australie est un fournisseur fiable de produits agricoles sûrs et de haute qualité. De nombreux consommateurs chinois recherchent déjà des marques australiennes, mais le commerce a été fortement limité par le différend bilatéral.

Les responsables minimisent la possibilité d’une percée majeure dans les tensions entre Canberra et Pékin cette semaine, mais la visite est considérée comme un pas dans la bonne direction pour la partie australienne.

« Le fait qu’ils m’aient invité ici, le fait qu’un vendredi après-midi, le ministre renonce à son après-midi et à sa soirée pour me rencontrer et avoir des discussions, je pense que c’est très, très positif », a déclaré le sénateur Farrell. vendredi.

« Je pense que cela augure bien de l’avenir de nos relations avec la Chine. »

Le sénateur Farrell est en Chine pour faire avancer les négociations sur la reprise du commerce normal.

La réunion de vendredi est la 16e Commission économique ministérielle conjointe, qui s’est tenue pour la dernière fois en 2017. Cette semaine, c’est la première fois depuis 2019 qu’un ministre australien du Commerce est invité en Chine.

Le sénateur Farrell invitera M. Wang dans le domaine viticole de sa famille dans la vallée de Clare en Australie-Méridionale, poursuivant ainsi un modèle croissant de diplomatie de la vigne.

Il a déjà accueilli le ministre britannique du Commerce et l’ambassadeur d’Ukraine sur place. Il a présenté aux dirigeants d’entreprise du vin de la propriété jeudi.

On s’attend de plus en plus à ce qu’Anthony Albanese soit invité à Pékin plus tard cette année, potentiellement pour marquer le 50e anniversaire du voyage historique du Premier ministre travailliste Gough Whitlam en 1973.

S’adressant aux journalistes à Sydney vendredi, le Premier ministre a déclaré que la visite du sénateur Farrell en Chine était « une bonne chose » et que son gouvernement « s’est félicité du dialogue » entre Pékin et Canberra.

« J’ai dit que vous n’obteniez rien en n’ayant aucune discussion », a déclaré M. Albanese.

« Ce dont nous avons besoin, c’est de développer une compréhension et un dialogue et j’ai dit que nous coopérerons avec la Chine là où nous le pourrons, nous serons en désaccord là où nous le devons et nous engagerons dans notre intérêt national. »

Reportage supplémentaire : Ben Packham et Tom McIlroy à Pékin.