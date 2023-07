Le ministre du Commerce, Don Farrell, exhorté à quitter les négociations commerciales s’il propose l’accord de la Nouvelle-Zélande

Farrell a interrompu ses vacances européennes pour reprendre les négociations commerciales, qui ont commencé à peu près au même moment que celles de la Nouvelle-Zélande, et ont atteint leur stade le plus tendu, l’UE refusant d’accorder à l’Australie un accès commercialement significatif à ses marchés de la viande ovine, bovine, laitière et sucrière. .

Farrell rencontrera Mahar lundi matin avant la reprise des pourparlers.

« Je suis ici pour soutenir le ministre du Commerce afin de m’assurer qu’il obtienne un accord commercialement significatif pour les agriculteurs australiens – un accord qui va bien au-delà de ce que l’UE a convenu avec la Nouvelle-Zélande », a déclaré Mahar.

Lors de la cérémonie de signature, von der Leyen a qualifié l’accord de « pionnier » car il comprenait des engagements envers l’accord de Paris sur le climat. Deux accords distincts accordent également à la Nouvelle-Zélande l’accès au programme scientifique et de recherche de l’UE Horizon ainsi qu’à l’organisation internationale de lutte contre la criminalité Europol.