Le ministre du Cabinet Steve Barclay prévient qu’il ne soutiendrait pas une relation à la suisse avec l’UE

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Un ministre du cabinet a averti qu’il ne soutiendrait pas une relation plus étroite à la suisse avec l’Union européenne à la suite d’informations selon lesquelles le gouvernement envisageait de mettre le Royaume-Uni sur une telle voie.

Steve Barclay, le secrétaire à la Santé, a plutôt suggéré que les ministres devraient se concentrer sur la maximisation de ce qu’il a dit être les opportunités du Brexit.

Interrogé sur les rapports selon lesquels les plans pour un commerce plus fluide avec l’Europe nécessitent de passer à un modèle suisse au cours de la prochaine décennie, M. Barclay a déclaré: “Je ne soutiens pas cela”.

Il a ajouté qu’il n’avait pas « reconnu » les rapports.

Il a déclaré à l’émission Sophy Ridge on Sunday sur Sky News: “Nous avons un Premier ministre qui a lui-même soutenu le Brexit. Je l’ai moi-même fait et j’ai été secrétaire du Brexit, et j’ai travaillé très dur pour maximiser notre contrôle sur nos lois, nos frontières et notre argent. .

“Il est donc absolument important, en particulier dans ces secteurs à forte croissance, tels que les services financiers, les sciences de la vie et les industries vertes, que nous utilisions vraiment les libertés dont nous disposons en matière de Brexit.

“Donc, je ne reconnais pas du tout cette histoire.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait soutenir une relation à la suisse, il a répondu: “Eh bien, je n’ai pas soutenu cela. Je veux maximiser les opportunités qu’offre le Brexit.”

Mais il a admis que depuis le Brexit, il y a eu des “difficultés” avec une plus grande friction sur le commerce. Il a dit que la question devait être examinée en rond.

« Il y a des domaines où il y a eu des difficultés en termes de frictions accrues et nous cherchons à travailler de manière constructive avec les partenaires de l’UE à ce sujet. Mais, également, il existe des opportunités très importantes à la suite du Brexit.

“Je ne pense pas que nous aurions fait le déploiement du vaccin de la manière dont nous l’avons fait si nous étions restés membre de l’UE et les opportunités réglementaires importantes que nous avons, et la déclaration d’automne a signalé notre détermination à les saisir”, a-t-il déclaré.

plus suit …