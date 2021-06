Le ministre du Cabinet ridiculisé pour s’être vanté d’avoir sauvé des tournées musicales sans permis dans le petit Liechtenstein

Un ministre du Cabinet a été ridiculisé pour s’être vanté d’un accord visant à sauver des tournées musicales sans visa dans le petit Liechtenstein – un accord que le Royaume-Uni a rejeté pour l’UE à 27 pays.

Oliver Dowden a été critiqué après avoir révélé qu’un accord commercial avec trois États de l’Association européenne de libre-échange (AELE) comprenait un chapitre visant à supprimer les obstacles pour les artistes du spectacle et leurs équipes.

« Ravi que notre nouvel accord commercial avec la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein permette aux musiciens, interprètes et équipes de soutien d’y faire facilement des tournées », a tweeté le secrétaire à la Culture.

En fait, les petits caractères du texte ont révélé qu’aucun accord final n’a été conclu avec l’Islande – et l’accord avec la Norvège pourrait ne pas entrer en vigueur avant un an.

De plus, l’objectif de l’accord est identique à celui proposé par l’UE dans les négociations commerciales sur le Brexit qui, comme L’indépendant révélé en janvier, le Royaume-Uni a rejeté.

Un roadie a tweeté M. Dowden pour dire: « En 22 ans de tournée, j’ai travaillé 5 concerts en Norvège, 2 concerts en Islande et *check notes* 0 concerts au Liechtenstein. »

Et Owen Roberts, guitariste et auteur-compositeur gallois, a déclaré : « J’attends avec impatience le prochain tsunami de travail au Liechtenstein.

“Après 20 ans d’expérience, il serait peut-être plus agréable de pouvoir tourner facilement en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne (et aux Baléares), en Suède, au Portugal, en Belgique, en Finlande …”

Le micro-État alpin du Liechtenstein ne mesure que 160 kilomètres carrés et compte un peu moins de 39 000 habitants, soit à peu près la même population que Bury St Edmunds, dans le Suffolk.

La capitale Vaduz compte 5 696 habitants. La force de sa scène musicale et théâtrale est inconnue.

L’accord de l’AELE intervient au milieu des critiques croissantes du gouvernement pour avoir refusé de rouvrir les pourparlers avec l’UE afin d’alléger la montagne de formalités administratives auxquelles sont confrontés les artistes en tournée britanniques, lorsque les restrictions pandémiques s’assouplissent.

Malgré la promesse très médiatisée de Boris Johnson de «réparer» la crise, peu ou pas de pourparlers ont eu lieu et les artistes se sont simplement vu promettre des conseils sur les obstacles auxquels ils sont confrontés.

M. Dowden a mis en colère les organisations représentant les artistes créatifs lorsqu’il a déclaré qu’il leur appartenait d’utiliser leur pouvoir de lobbying pour résoudre la crise, plutôt que la responsabilité du gouvernement.

L’Union des musiciens, One Dance UK, Equity, BECTU, la Fashion Roundtable, la Society of London Theatre, l’Association of British Orchestras font partie des organismes qui demandent un programme d’exemption de visa.

Cela permettrait des visites à court terme sur une base réciproque, ce qui signifie généralement 90 jours sur 180. L’accord avec les États de l’AELE permet à ses artistes interprètes ou exécutants de visiter pendant 90 jours sur une période de six mois.

Lorsque la proposition similaire de l’UE a été rejetée, les ministres ont affirmé que cela saperait la politique visant à mettre fin à la libre circulation des citoyens après le Brexit.