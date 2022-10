Le ministre du cabinet limogé Conor Burns devrait recevoir le titre de chevalier dans la liste des honneurs de démission de Boris Johnson

Le ministre du cabinet SACKED, Conor Burns, devrait recevoir un titre de chevalier dans la liste des honneurs de démission de Boris Johnson.

Le Sunday Times rapporte qu’un ami de Burns a déclaré que le député avait été informé vendredi qu’il allait devenir Sir – mais craignait que sa “carrière ne soit terminée” à la suite des allégations d’inconduite portées contre lui.

Le ministre du cabinet limogé Conor Burns devrait recevoir un titre de chevalier dans la liste des honneurs de démission de Boris Johnson Crédit : PA

Il a été affirmé qu’il faisait partie de plusieurs députés loyalistes, qui ont soutenu M. Johnson dans le scandale du Partygate, qui devrait être honoré par l’ancien Premier ministre.

Burns avait précédemment déclaré que M. Johnson avait été “pris en embuscade par un gâteau”.

Il est entendu que Liz Truss est incapable de bloquer la nomination au titre de chevalier.

Burns, 50 ans, a été limogé du cabinet vendredi pour des allégations de “faute grave” lors de la conférence du parti conservateur à Birmingham la semaine dernière.

Hier soir, la BBC a rapporté que Burns avait été limogé suite à des allégations selon lesquelles des témoins oculaires l’auraient vu toucher la cuisse d’un jeune homme lors de la conférence du parti conservateur.

Il a également rapporté que des alliés du député affirmaient qu’il s’était blessé aux côtes le week-end précédant la conférence et qu’il prenait des médicaments lourds pour gérer la douleur, ce qui aggrave l’effet de l’alcool.

Le ministre du Commerce limogé a déclaré en exclusivité au Sun qu’il “coopérera pleinement à l’enquête et attend avec impatience de blanchir son nom”.

Dans une série de tweets, il a déclaré : “Je n’ai reçu aucune information sur la plainte et on ne m’a pas non plus demandé de fournir d’informations…

“J’espère que le parti sera aussi rapide pour mener son enquête qu’il l’a été pour se précipiter vers un jugement.”