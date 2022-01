Le ministre du Cabinet insiste sur le fait que Boris Johnson n’aurait pas à démissionner s’il était interrogé par la police sur les allégations du parti n ° 10

Les ministres du Cabinet ont insisté sur le fait que Boris Johnson n’aura pas à démissionner s’il est interrogé sous caution par la police dans le cadre d’une enquête du Met sur une violation présumée des règles dans le n ° 10.

Le chef des Communes Jacob Rees-Mogg – un éminent défenseur du Premier ministre assiégé – a affirmé que ce ne serait pas une « question de démission ».

Cela fait suite à la décision explosive du commissaire de la police métropolitaine, Cressida Dick, de lancer une enquête sur «un certain nombre» de violations présumées de la réglementation Covid dans les départements de Downing Street et Whitehall.

Dans le cadre de la sonde, Les temps a rapporté que le Premier ministre risquait d’être interrogé par Scotland Yard, soit sous caution lorsque les individus se font lire leurs droits par des officiers, soit en tant que témoin.

L’ancien dirigeant travailliste Tony Blair a été le dernier Premier ministre en exercice à être interrogé par la police en tant que témoin lors de l’enquête de 2006 sur l’argent contre les honneurs et aurait a précisé à l’époque s’il avait été interrogé sous caution, il aurait démissionné.

Pressé de savoir si M. Johnson devrait démissionner s’il était interviewé sous caution, M. Rees-Mogg a déclaré à Channel 4 News: « Non, bien sûr, ce ne serait pas une question de démission, car les gens sont innocents jusqu’à preuve du contraire.

« Et il convient de garder à l’esprit que la police elle-même a déclaré que le fait qu’elle enquête sur quelque chose ne signifie pas qu’un crime a nécessairement été commis, qu’elle enquête parce que c’est ce que fait la police ».

A posé la même question dans une interview séparée, le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, qui a insisté sur le fait qu’il était « à 100% » derrière le Premier ministre assiégé, a déclaré à l’émission Peston d’ITV : « Non, je n’irais pas aussi loin.

« Je veux dire, je me souviens très bien de l’enquête Cash for Honors, je pense que cela a duré environ 16 mois en fait, si je me souviens bien », a-t-il ajouté.

« Cela a duré très longtemps, et il y avait des questions très sérieuses sur la propriété et l’éthique et l’argent pour les honneurs, les gens essentiels achetant leur place à la Chambre des lords, et c’était une enquête très approfondie ».

Leurs commentaires sont intervenus alors que M. Rees-Mogg tentait également de neutraliser les attaques contre M. Johnson au sujet d’une controverse distincte concernant le transport aérien d’animaux de Kaboul à l’été 2021 lorsque l’Afghanistan a été saisi par l’insurrection talibane.

Mercredi, le Premier ministre a été accusé d’avoir menti au public après l’apparition de nouvelles preuves suggérant qu’il avait personnellement autorisé l’évacuation controversée de 173 chiens et chats du pays, alors que les gens tentaient désespérément de fuir.

Mais dans des commentaires qui ont suscité des moqueries de la part des députés jeudi, le chef de la Chambre des communes, M. Rees-Mogg, a qualifié la dispute de « s’agiter de quelques animaux » et a accusé le Parti travailliste de se concentrer sur « des friperies et des futilités ».