Le ministre du Cabinet indonésien Erick Thohir choisi comme chef national de la FA

L’association indonésienne de football (PSSI) a choisi jeudi Erick Thohir, haut ministre du cabinet et ancien président de l’Inter Milan, comme nouveau chef, des mois après avoir subi l’une des ruées vers les stades les plus meurtrières au monde.

La catastrophe d’octobre au stade Kanjuruhan à Malang, dans l’est de Java, a tué 135 personnes et suscité des inquiétudes généralisées concernant les normes de sécurité. Une enquête a conclu que l’utilisation excessive et aveugle de gaz lacrymogène en était la principale cause.

A LIRE AUSSI | Le club de football turc Fenerbahce s’intéresse à l’attaquant de Manchester United Mason Greenwood, selon un rapport

Le football indonésien a été gâché par des scandales de matchs truqués et des problèmes de foule et Erick, qui est ministre des entreprises publiques depuis 2019, sera chargé de travailler avec l’instance dirigeante mondiale de la FIFA pour améliorer la sécurité et assurer le bon déroulement du Mondial des moins de 20 ans. Coupe en mai.

Dans une publication sur Instagram, il a déclaré que l’Indonésie devait proposer “des matchs de football sûrs et amusants”.

“Nous devons nous assurer que notre sport est propre et triomphant”, a déclaré Erick, qui était le propriétaire majoritaire de l’Inter et est actuellement coactionnaire majoritaire de l’équipe anglaise de troisième niveau Oxford United.

Après l’annonce, les médias locaux ont cité le président Joko Widodo disant qu’il espérait que le nouveau chef de la PSSI “réformerait totalement” le football indonésien.

L’analyste du football Tommy Welly a déclaré que la sélection d’Erick pourrait toutefois susciter des inquiétudes quant à d’éventuels conflits d’intérêts, compte tenu de son rôle au sein du cabinet.

L’Indonésie a des antécédents de démêlés avec la FIFA au sujet de sa gouvernance, qui comprenait une suspension d’un an en 2015. Les statuts de la FIFA autorisent des sanctions contre une fédération membre si elle est soumise à “l’influence d’un tiers”, même si elle n’était pas responsable .

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)