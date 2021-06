Le ministre du Cabinet conseille aux gens de « passer des vacances chez eux » et de ne voyager à l’étranger que si « absolument nécessaire »

Un ministre du cabinet a insisté sur le fait que les gens ne devraient pas voyager à l’étranger à moins que « cela ne soit absolument nécessaire » et a conseillé aux gens de « passer des vacances chez eux » cet été, alors que des milliers de voyageurs se sont précipités pour rentrer du Portugal pour éviter la mise en quarantaine.

Le secrétaire à l’Environnement George Eustice, qui a déclaré qu’il serait en vacances à Cornwall cet été, a souligné que les voyageurs doivent être conscients des « risques » en décidant de voyager à l’étranger dans un proche avenir.

Alors que les chercheurs de soleil se précipitaient du Portugal avant que le pays ne soit ajouté à la liste orange – nécessitant une quarantaine obligatoire de 10 jours à son retour en Grande-Bretagne – M. Eustice a suggéré que la plupart des gens « décideraient probablement cette année de rester chez eux ».

Questionné sur Nouvelles du ciel s’il serait préférable que les gens partent en vacances nationales cette année, le ministre a souligné qu’il y avait maintenant « très peu » de pays sur la liste verte, comme il l’a suggéré: « Notre conseil depuis le début a été de ne pas voyager à moins que ce ne soit absolument nécessaire ».

« Évidemment, nous avions espéré, avec ces trois catégories que nous avions, nous avions espéré que la situation s’améliorerait dans d’autres parties du monde, que nous serions en mesure d’ajouter progressivement d’autres pays à la liste verte », a-t-il ajouté.

conseillé Météo France : les dernières prévisions du Met Office Le ministre dit qu’il n’est « pas sûr de ce que nous pouvons faire de plus » pour le personnel du NHS alors qu’un rapport met en garde contre une « urgence » d’épuisement professionnel Le gouvernement «n’exclura rien» au milieu des informations faisant état d’un retard de deux semaines à la levée du verrouillage du 21 juin

« Malheureusement, ce n’est pas le cas, nous avons cette variante de préoccupation identifiée pour la première fois en Inde qui apparaît maintenant dans d’autres pays, et nous devons simplement adopter une approche très prudente.

« La chose la plus importante est que nous puissions continuer à ouvrir notre propre économie – reprendre une vie normale ici. La plus grande menace à cela est que nous aurions une variante provenant d’un autre pays qui trouverait un moyen de contourner le vaccin. C’est la plus grande menace pour nous en ce moment – ​​c’est pourquoi nous devons être très prudents ».

Sous le le système de feux de circulation du gouvernement pour les vacances à l’étranger, qui sera mis à jour à des intervalles de trois semaines, les directives indiquent clairement que les personnes ne doivent pas se rendre dans des pays ou des territoires situés dans des zones placées sur les territoires de la liste orange ou rouge.

Les gens sont autorisés à voyager dans les pays de la liste verte – s’ils sont testés négatifs pour Covid-19 – mais étant donné la décision de la semaine dernière de retirer le Portugal de la liste, la seule destination européenne populaire restante, les options sont limitées.

Lorsqu’on lui a demandé si les gens devraient risquer de se rendre dans un pays figurant sur la liste verte du gouvernement, M. Eustice a répondu : « Écoutez, les gens se feront leur propre opinion à ce sujet.

« Je resterai chez moi, je n’ai pas l’intention de voyager ou de partir en vacances à l’étranger cet été », a-t-il ajouté.

« Certaines personnes peuvent, mais elles doivent comprendre qu’il y a des risques à le faire parce que c’est une situation dynamique, mais je pense que la plupart des gens décideront probablement cette année de rester à la maison, de passer des vacances à la maison – nous avons des endroits fabuleux à visiter dans cette partie du pays, pas des moindres bien sûr à Cornwall, même si ce sera un été très, très occupé, j’en suis sûr.

Pressé de savoir si c’était la bonne chose à faire, il a déclaré: «Mon conseil serait que les gens soient des vacances à la maison, nous avons de superbes endroits ici.

« Mais évidemment, certaines personnes voudront voyager à l’étranger, il y a encore un petit nombre de pays sur cette liste verte, s’ils voulaient le faire, ils le peuvent, mais évidemment ils devront comprendre qu’il y a des risques à le faire aussi . «