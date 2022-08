Le ministre du Cabinet change de soutien à Liz Truss pour porter un coup à la campagne à la direction de Sunak

Robert Buckland est devenu le premier ministre du Cabinet à changer son soutien dans la course à la direction des conservateurs dans un coup porté à la campagne de Rishi Sunak.

Le secrétaire d’État au Pays de Galles approuve désormais Liz Truss, après avoir soutenu M. Sunak depuis le début de la course.

Écrire dans Le télégraphe, Sir Robert a déclaré qu’il avait changé d’avis en raison de la gestion économique de Mme Truss, bien que ce soit l’un des domaines qui l’ont amené à soutenir initialement M. Sunak.

Il a décrit son changement comme “pas une chose facile à faire”, mais a déclaré qu’il croyait maintenant qu’il approuvait “la bonne personne pour faire avancer notre pays”.

Le soutien de Mme Truss à une déclaration britannique des droits, une tentative de s’éloigner du droit européen des droits de l’homme, a également été un facteur pour le changement de soutien de Sir Robert.

Mme Truss reste constamment en tête dans les sondages auprès des membres conservateurs pour devenir le prochain Premier ministre.

Liz Truss a été critiquée pour avoir déclaré que les fonctionnaires “réveillés” encourageaient l’antisémitisme sur le lieu de travail (EPA)

Sir Robert a écrit : « J’ai d’abord examiné les idées et les principes, puis les personnalités. Pendant les rondes parlementaires, j’ai soutenu Rishi Sunak car je sentais qu’il était à ce stade incarnant ce dont nous avions besoin.

Au cours de la phase parlementaire, M. Sunak était le favori, mais n’a pas réussi à obtenir un soutien similaire de la part des membres conservateurs.

“Au fur et à mesure que la campagne avançait et que j’écoutais attentivement les deux candidats, j’ai profondément réfléchi aux problèmes qui m’émeuvent et à ce que je veux voir le prochain Premier ministre faire”, a écrit Sir Robert.

“Changer d’avis sur une question comme celle-ci n’est pas une chose facile à faire, mais j’ai décidé que Liz Truss était la bonne personne pour faire avancer notre pays.”

Il a ajouté: “Ses plans nous donnent notre meilleure chance d’atteindre notre potentiel avec l’économie à forte croissance et à haute productivité dont nous avons besoin non seulement pour nous sortir de cette crise, mais pour nous protéger de la prochaine.”

Sir Robert est le deuxième député conservateur à transférer publiquement le soutien de M. Sunak à Mme Truss.

Chris Skidmore, le député de Kingswood, a également partagé son soutien à Mme Truss dans un Télégraphe article, accusant M. Sunak de changer à plusieurs reprises sa position sur des questions politiques clés.