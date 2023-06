Le ministre dit qu’il n’y a pas de violation de données CoWin et explique ce qui s’est réellement passé

Le Centre a rejeté aujourd’hui les rapports alléguant une violation des données des personnes enregistrées sur le portail CoWin du ministère de la Santé. Le ministre de l’Union, Rajeev Chandrasekhar, a assuré que l’application Cowin – un référentiel de données de vaccination COVID-19 – « ne semble pas être directement piratée ».

La clarification est intervenue après que des rapports plus tôt dans la journée aient suggéré une violation de données CoWin, permettant apparemment l’accès à certaines informations personnelles qu’un individu a fournies sur le portail du gouvernement pour la vaccination.

Le ministre d’État à l’informatique, dans un tweet, a expliqué que « des données précédemment volées » auraient été consultées par un bot Telegram (application de messagerie en ligne). « Un Telegram Bot montrait les détails de l’application Cowin lors de la saisie des numéros de téléphone. Les données étaient accessibles par un bot à partir d’une base de données d’acteurs malveillants, qui semble avoir été remplie de données précédemment volées », a-t-il déclaré.

En référence à certaines violations de données présumées de Cowin signalées sur les réseaux sociaux, @IndianCERT a immédiatement répondu n a examiné ceci ✅Un Telegram Bot renvoyait les détails de l’application Cowin lors de la saisie des numéros de téléphone ✅Les données consultées par le bot à partir d’une base de données d’acteurs menaçants, qui semble… — Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) 12 juin 2023

M. Chandrasekhar a en outre déclaré que la politique nationale de gouvernance des données a été finalisée, ce qui créera un cadre commun de normes de stockage, d’accès et de sécurité des données dans le pays.

« En référence à certaines violations de données présumées de Cowin signalées sur les réseaux sociaux, @IndianCERT a immédiatement répondu et examiné cela », a-t-il tweeté.

Selon des rapports et des messages circulant sur les réseaux sociaux, des informations telles que le numéro de téléphone d’une personne, son sexe, les informations de sa carte d’identité, sa date de naissance, les quatre derniers chiffres d’Aadhaar, ainsi que le nom du centre où le vaccin a été reçu ont également été divulguées. la chaîne.

Le gouvernement a qualifié ces rapports de « malfaisants » et « sans aucun fondement », et que l’affaire a été examinée par l’agence nodale de cybersécurité du pays, CERT-In. Il a assuré que les données du portail sont totalement sécurisées.

« Sans OTP, les données des bénéficiaires vaccinés ne peuvent être partagées avec aucun BOT », a déclaré le ministère de la Santé.

Le CoWin a été développé et est détenu et géré par le ministère de la Santé et du Bien-être familial. Un groupe habilité sur l’administration des vaccins (EGVAC) a été formé pour diriger le développement de COWin et pour décider des questions politiques.