Le ministre du Cabinet George Eustice a déclaré qu’il n’était « pas sûr » de ce que le gouvernement de Boris Johnson pourrait faire de plus pour le personnel du NHS souffrant d’épuisement professionnel dû à la crise de Covid.

L’épuisement du personnel du NHS et des services sociaux a atteint un niveau « d’urgence » et constitue un risque pour l’avenir des services, ont averti les députés d’un comité.

Dans un rapport très critique, le comité de santé et de protection sociale a appelé à une action immédiate pour soutenir le personnel épuisé qui a été poussé au point de rupture pendant la pandémie.

Le secrétaire à l’Environnement a déclaré à Sky News: «Oui, bien sûr, ils ont eu une année difficile – si vous faites face à une pandémie, comme ils ont dû le faire, cela a été une période très difficile, ils ont extraordinairement bien réussi. «

M. Eustice a déclaré que le gouvernement avait déjà recruté plus de personnel et introduit une augmentation de salaire. Poussé sur la question, il a répondu : « Eh bien, je ne sais pas ce que nous pouvons faire de plus. »

Le ministre a ajouté: « Il y a eu une augmentation de salaire et il y a un examen à nouveau sur cette question, mais nous recrutons également plus de personnel et si le problème est qu’ils se sentent sous pression – et il est tout à fait compréhensible d’avoir traversé cette pandémie – un des choses que nous faisons est de recruter plus de personnel.

Malgré les affirmations de M. Eustice, le rapport du comité a souligné des problèmes de personnel de longue date et non résolus dans le NHS avant le début de la pandémie de coronavirus.

Le Royal College of Nursing (RCN) a déclaré aux députés qu’avant le début de la pandémie, il y avait 50 000 postes d’infirmières vacants au Royaume-Uni.

Et le Royal College of Psychiatrists a déclaré que le manque de personnel est l’une des principales causes d’épuisement de la main-d’œuvre dans les services de santé mentale.

Dans le rapport publié mardi, les députés ont déclaré: «L’urgence que l’épuisement professionnel est devenu ne sera pas résolue sans une refonte totale de la façon dont le NHS planifie la main-d’œuvre.

« Après la pandémie, qui a révélé tant de pénuries critiques de personnel, le moins que nous puissions faire pour le personnel est de montrer qu’il existe une solution à long terme à ces pénuries, en fin de compte le plus grand facteur d’épuisement professionnel. »

Les députés ont déclaré que, bien que des problèmes tels que des charges de travail excessives ne puissent être résolus du jour au lendemain, le personnel devrait avoir l’assurance qu’une solution à long terme est en place.

Le député conservateur Jeremy Hunt, président du comité, a déclaré: « L’épuisement professionnel dans le NHS et les systèmes de soins présente désormais un risque extrêmement dangereux pour le fonctionnement futur des deux services. »

Il a ajouté : « Il ne sera tout simplement pas possible de remédier à l’arriéré causé par la pandémie à moins que ces problèmes ne soient résolus. »

Pendant la pandémie, l’enquête auprès du personnel du NHS a révélé que 44% des employés ont déclaré ne pas se sentir bien en raison du stress lié au travail au cours des 12 mois précédents.

Mais même avant la crise, le NHS faisait face à des pénuries d’environ « un employé sur 10 ou un sur 12 », a ajouté le rapport des députés.

Pendant ce temps, dans l’aide sociale aux adultes, les députés ont entendu lors de leur enquête que la situation est « fragile ». Skills For Care a estimé que 7,3 % des postes dans les services sociaux pour adultes étaient vacants au cours de l’exercice 2019-2020, ce qui équivaut à environ 112 000 postes vacants à tout moment.

Le professeur Martin Green, directeur général de l’organisme d’affiliation à la protection sociale Care England, a salué les conclusions du rapport mais a souligné que le secteur avait besoin de plus qu’un simple soutien financier.

Il a dit : « L’argent seul n’est pas la réponse. Nous devons nous assurer que les soins sociaux sont établis comme une carrière avec les félicitations associées à une professionnalisation appropriée et un moyen d’y parvenir serait un plan décennal pour la main-d’œuvre semblable à celui du NHS. »

Interrogé sur un rapport sur l’épuisement professionnel du NHS, le Dr Nikki Kanani, directeur des soins primaires pour le NHS en Angleterre, a déclaré: «Je ne peux pas expliquer assez clairement combien de personnes ont travaillé de manière cohérente dans l’ensemble du NHS, constamment pendant 15-18 mois maintenant, c’est épuisant.