Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, s’est dit « choqué » par la décision du Service correctionnel du Canada (SCC) de transférer le tueur en série Paul Bernardo dans une prison à sécurité moyenne, mais il insiste sur le fait que son bureau ne peut pas l’annuler.

Mendicino a déclaré aux journalistes lundi qu’il avait parlé à la commissaire du SCC, Anne Kelly, ce matin-là. Elle a promis de revoir la décision et de lui faire rapport dans les plus brefs délais, a déclaré Mendicino.

« Je lui ai dit qu’en tant qu’ancien procureur fédéral et en tant que Canadien, j’étais profondément préoccupé et encore une fois choqué par cette décision », a-t-il déclaré. « Elle m’a assuré qu’elle avait compris. Elle m’a également assuré qu’elle allait revoir l’affaire. »

Mendicino a déclaré qu’il avait les mains liées parce que les décisions du Service correctionnel du Canada sur les transfèrements sont indépendantes de son bureau.

« Ce bureau ne peut exercer aucun pouvoir de révision sur cette décision », a-t-il déclaré.

Dans un communiqué, le SCC a confirmé que le commissaire avait « ordonné un examen supplémentaire de la cote de sécurité de ce délinquant pour s’assurer qu’elle était appropriée, fondée sur des preuves et, plus important encore, qu’elle tenait suffisamment compte des victimes ».

Des reportages ont révélé la semaine dernière que Bernardo avait été transféré de l’établissement à sécurité maximale de Millhaven à Kingston, en Ontario, à une prison à sécurité moyenne à La Macaza, au Québec, à environ 200 kilomètres au nord-ouest de Montréal.

Un avocat agissant pour les familles de Kristen French et Leslie Mahaffy – deux adolescents qui ont été kidnappés, agressés sexuellement, assassinés et démembrés par Bernardo et sa femme d’alors, Karla Homolka, au début des années 1990 – a déclaré à CBC que la nouvelle était « dévastatrice » pour eux.

Le SCC n’a pas expliqué précisément pourquoi la décision a été prise. Sa déclaration ne parlait que de manière générale des facteurs impliqués dans le déplacement des détenus entre les niveaux de sécurité, tels que le risque pour la sécurité publique et le risque d’évasion. Il a souligné que Bernardo, un délinquant dangereux purgeant une peine d’une durée indéterminée, est toujours sous contrôle strict.

« Les délinquants dangereux sont étroitement surveillés. Il est important de savoir que les établissements à sécurité moyenne ont les mêmes contrôles périmétriques que les établissements à sécurité maximale », indique le communiqué.

Bernardo a été reconnu coupable de meurtre au premier degré en 1995 pour les meurtres de Mahaffy et French. Il a également été reconnu coupable d’homicide involontaire pour son rôle dans la mort de Tammy Homolka, 15 ans.

Mendicino l’a qualifié de l’un des criminels les plus odieux de l’histoire du Canada. Bien qu’il ait déclaré que les Canadiens devaient une explication pour le transfert, il n’en a pas fourni, ajoutant qu’il y avait des problèmes de confidentialité en jeu.

« Les tribunaux ont assuré aux Canadiens qu’il passerait ses journées dans un établissement à sécurité maximale dans les conditions les plus difficiles, compte tenu de l’horreur des crimes qu’il a commis contre des femmes et des jeunes filles », a déclaré le ministre.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a condamné ce qu’il a appelé la « décision ridicule et terrible » de transférer Bernardo et a exigé qu’elle soit annulée.

« M. Bernardo est un monstre et devrait rester dans une prison à sécurité maximale », a déclaré Poilievre.