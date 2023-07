Un ministre du gouvernement a exhorté la BBC à agir « très rapidement » pour faire face aux allégations selon lesquelles l’un de ses présentateurs aurait été retiré des ondes après avoir été accusé d’avoir payé un adolescent pour des photos à caractère sexuel.

Au milieu des informations selon lesquelles le présentateur « bien connu » a été accusé d’avoir payé plus de 35 000 £ en échange d’images explicites, le Parti travailliste a appelé les diffuseurs à « accélérer leurs processus » pour enquêter sur ces allégations.

Ni l’accusé ni l’adolescent, qui aurait 17 ans lorsque les paiements ont commencé, n’ont été identifiés dans un rapport du Sun.

Victoria Atkins, secrétaire financière du Trésor, a déclaré dimanche à Sky’s Sophy Ridge: «Ce sont des allégations très, très graves et la BBC a déclaré avoir mis en place des processus.

« Mais à mesure que l’attention et l’inquiétude du public grandissent, la BBC va devoir agir très rapidement pour traiter ces allégations et expliquer ce qu’elle fait pour enquêter dessus. »

Rachel Reeves du Labour, la chancelière fantôme, a déclaré qu’il devait y avoir une enquête complète, mais elle a ajouté que cela allait également « au-delà de la BBC » et que les normes s’appliquant plus largement aux diffuseurs devaient être « réformées et réexaminées » dans le sillage des autres. des controverses telles que celle qui a conduit au départ de Phillip Schofield de This Morning d’ITV fin mai.

« Les enquêtes doivent être beaucoup plus rapides. Des mesures doivent être prises plus rapidement lorsqu’il y a des plaintes sérieuses comme celle-ci. Mais les normes appliquées par les présentateurs doivent simplement être beaucoup, beaucoup plus élevées », a-t-elle également déclaré sur Sky News.

«Personne ne devrait pouvoir s’en tirer avec ce genre de chose et penser qu’il peut s’en tirer. Et c’est clairement ce que beaucoup de gens semblent penser aujourd’hui.

Le Sun a rapporté que la famille de l’adolescent s’était plainte à la BBC le 19 mai et que les paiements avaient été utilisés pour financer une dépendance à la drogue.

La mère, qui aurait approché le Sun et a clairement indiqué qu’elle ne voulait aucun paiement, a déclaré que son enfant était passé d’un « jeune insouciant à un toxicomane fantomatique au crack » en trois ans.

Dans un communiqué publié tard vendredi, un porte-parole de la BBC a dit: « Nous traitons toutes les allégations très au sérieux et nous avons mis en place des processus pour les traiter de manière proactive. Dans ce cadre, si nous recevons des informations nécessitant une enquête ou un examen plus approfondi, nous prendrons des mesures pour le faire.

« Cela inclut de tenter activement de parler à ceux qui nous ont contactés afin d’obtenir plus de détails et de comprendre la situation. Si nous n’obtenons aucune réponse à nos tentatives ou si nous ne recevons aucun autre contact, cela peut limiter notre capacité à faire avancer les choses, mais cela ne signifie pas que nos demandes s’arrêtent.

« Si, à un moment quelconque, de nouvelles informations sont révélées ou sont fournies – y compris via des journaux – elles seront traitées de manière appropriée, conformément aux processus internes. »

La controverse a éclipsé les interviews politiques dimanche, y compris sur la propre émission phare de la BBC animée par Laura Kuenssberg.

Stewart Purvis, un ancien directeur général d’ITN, lui a dit: « La déclaration [the BBC] publié hier indiquait presque que le parent était le problème. Cela impliquait en quelque sorte que le parent ne leur avait pas réellement dit ce qu’ils avaient besoin de savoir.