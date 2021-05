Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré qu’il restait «prudemment optimiste» quant à la perspective de lever les restrictions sur les coronavirus le 21 juin, malgré les inquiétudes concernant la propagation de la variante indienne de Covid-19.

On a demandé lundi à M. Zahawi s’il était probable que toutes les restrictions légales et la distanciation sociale prendraient fin le mois prochain.

Le député conservateur Greg Smith a exhorté le ministre à donner «espoir et certitude» aux entreprises qui espèrent un été commercial réussi sans les règles de Covid.

M. Zahawi a répondu en notant qu’il y avait eu de «bonnes nouvelles» d’une étude de Public Health England qui a montré que les vaccins étaient efficaces contre la variante B1617.2 (également connue sous le nom de variante indienne) après deux doses.

«En fin de compte, nous poursuivons efficacement une stratégie fondée sur des preuves – la raison de l’intervalle de cinq semaines est que nous pouvons évaluer les données et les partager ensuite avec le Parlement et la nation», a déclaré le ministre aux Communes.

«Pour le moment, je dirais que je suis prudemment optimiste que nous sommes dans une bonne position. Nous devons rester vigilants et travailler ensemble. »

Ses commentaires sont intervenus après que les dirigeants locaux aient critiqué le gouvernement pour avoir discrètement modifié ses directives sur les coronavirus pour huit zones touchées par la variante indienne.

Le conseil mis à jour, qui n’est pas une loi et n’a pas été officiellement annoncé, encourage les habitants de régions telles que Bolton, Leicester, Kirklees et le London Borough of Hounslow à ne pas se rencontrer à l’intérieur en raison de préoccupations concernant la hausse des taux d’infection.

Les chefs de la santé ont déclaré qu’ils n’avaient pas été consultés ou informés sur les nouvelles orientations, qui comprennent également des conseils pour éviter de voyager dans et hors des hotspots variantes.

Malgré les inquiétudes à propos de ces domaines, la secrétaire au Travail et aux retraites, Therese Coffey, a déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui mardi que la levée de toutes les restrictions en juin était «encore très à l’étude».

«Nous prenons un peu plus de temps pour nous assurer que nous avons toutes les données pour comprendre l’impact de ce qui s’est passé et certaines des mesures qui ont été prises et aidées par les communautés locales afin d’évaluer si nous pouvons ou non continuer. », A déclaré Mme Coffey.

«Mais ces annonces seront faites de la manière habituelle. Nous recueillons simplement plus de données, reconnaissant le risque que représente cette nouvelle variante. »

Rapports supplémentaires par l’AP