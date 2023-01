Le ministre des Transports rencontrera un comité chargé d’enquêter sur les problèmes des voyages de vacances

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a accepté une demande de collègues députés de comparaître devant un comité qui cherche des réponses sur ce qui a conduit à une saison chaotique des voyages de vacances.

Des milliers de Canadiens ont vu leurs vols annulés ou retardés en raison du mauvais temps, tandis que des centaines d’autres se sont retrouvés bloqués au Mexique après que la compagnie aérienne de vacances Sunwing a interrompu leurs voyages de retour.

La société s’est depuis excusée et a déclaré que les annulations étaient dues aux tempêtes hivernales qui ont balayé le pays avant le jour de Noël.

Sunwing Airlines a également interrompu les vols en provenance de la Saskatchewan jusqu’au début février en raison de « circonstances atténuantes » – suscitant la colère des dirigeants politiques et des passagers.

Les perturbations généralisées des voyages, qui comprenaient également Via Rail, ont incité les députés du comité des transports à exiger une étude sur la façon dont les passagers étaient traités.

Le comité doit se réunir plus tard lundi pour discuter de la demande et d’un appel des membres conservateurs et néo-démocrates pour qu’Alghabra soit témoin lors d’une prochaine réunion.

“Le ministre s’est toujours présenté en commission lorsqu’on lui a demandé”, a déclaré la porte-parole Nadine Ramadan dans un e-mail.

Le député libéral qui préside le comité avait précédemment déclaré qu’il souhaitait que des représentants de Sunwing et de Via Rail comparaissent.

Dans une lettre conjointe, les députés néo-démocrates et conservateurs faisant pression pour l’étude ont déclaré que les Canadiens méritaient des réponses pour le « mauvais service à la clientèle » qu’ils ont subi au milieu des retards, y compris une mauvaise communication concernant les annulations et, dans un cas, le fait de ne pas avoir assez de nourriture dans un train qui coincé pendant des heures entre Ottawa et Toronto.

Lors d’entretiens avec les médias la semaine dernière, Alghabra a déclaré que le gouvernement fédéral envisageait des moyens de renforcer la protection des passagers qui, selon la réglementation, ont droit à une indemnisation des compagnies aériennes lorsque leurs vols sont retardés ou annulés.

Le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau fait également face à des appels pour éliminer l’arriéré de plaintes auquel l’Office des transports du Canada fait face dans l’espoir de résoudre plus rapidement les réclamations.

Les maux de tête rencontrés par les passagers pendant les vacances ne sont que les derniers à être exprimés dans les compagnies aériennes et les aéroports du pays, qui semblent encore se remettre de la pandémie de COVID-19 qui a entraîné des pertes d’emplois et des licenciements généralisés dans le secteur.

L’été dernier a marqué la première fois que les passagers étaient libres de voyager sans restrictions sanitaires majeures depuis l’arrivée du virus en 2020. Alors que la saison des voyages commençait, les passagers ont rapidement commencé à se plaindre de la fréquence des retards, des annulations et des bagages perdus.

—Stephanie Taylor, La Presse canadienne

Politique fédéraleTransports