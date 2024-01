Le ministre des Transports de Singapour, S Iswaran, démissionne ; fait face à des accusations de corruption

S. Iswaran, ministre des Transports de Singapour, quitte les tribunaux de l’État de Singapour, le jeudi 18 janvier 2024. Iswaran a été accusé de corruption, le dernier développement du plus grand scandale politique qui ait frappé la cité-État depuis près de quatre décennies. Photographe : Ore Huiying/Bloomberg via Getty Images

SINGAPOUR — Le ministre des Transports de Singapour, S Iswaran, a démissionné après avoir été officiellement informé d’accusations, notamment de corruption, par l’agence anti-corruption du pays après des mois d’enquête.

Jeudi, Iswaran a comparu devant le tribunal et a fait l’objet de 27 chefs d’accusation. Il y a eu 24 accusations pour obtention de gratifications en tant que fonctionnaire, deux accusations de corruption et une accusation d’entrave au cours de la justice. Il a plaidé non coupable.