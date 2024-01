Le ministre des Transports de Singapour démissionne après avoir été accusé de corruption, une première pour la cité-État

CNN

Le ministre des Transports de Singapour, S. Iswaran, a démissionné après avoir été accusé de corruption jeudi, a annoncé le bureau du Premier ministre, confirmant un développement historique pour une cité-État qui se targue d’avoir un gouvernement impeccable.

Les accusations portées contre Iswaran font partie de la plus grande enquête de corruption menée depuis des décennies contre le Parti d’action populaire (PAP) au pouvoir à Singapour. Le scandale, qui a également pris au piège un magnat de l’hôtellerie surtout connu pour avoir accueilli le Grand Prix de Formule 1 dans la ville, fait partie d’une série de controverses gouvernementales au cours de l’année écoulée qui ont provoqué une onde de choc à travers le pays.

Iswaran est le premier ministre en exercice du pays à être accusé d’une infraction pénale.

Iswaran, dont la carrière politique a duré près de 30 ans, fait face à 27 chefs d’accusation, notamment de corruption et d’entrave à la justice, a déclaré jeudi le procureur en chef Tan Kiat Pheng devant le tribunal.

Selon les actes d’accusation consultés par CNN, il s’agissait notamment d’allégations selon lesquelles le milliardaire malaisien Ong Beng Seng lui aurait offert plus de 160 000 dollars de Singapour (119 000 dollars) en pots-de-vin en échange de la promotion de ses intérêts commerciaux. Ces cadeaux auraient inclus des vols en classe affaires, des séjours dans des hôtels de luxe, des billets pour le Grand Prix de F1, des matchs de la Premier League anglaise et des comédies musicales du West End.

L’ancien ministre était accompagné de son équipe juridique au tribunal jeudi matin et a plaidé non coupable. Il est actuellement en liberté sous caution.

Dans une déclaration envoyée à CNN, Iswaran a déclaré qu’il rejetait les accusations et allégations portées contre lui. “J’ai démissionné de mon poste de ministre, de député et de membre du Parti d’action populaire parce que je pense que c’était la bonne chose à faire”, indique le communiqué.

“Ces derniers mois ont été très difficiles pour ma famille et moi”, a ajouté Iswaran. “Je suis innocent et je vais maintenant me concentrer sur la purification de mon nom.”

Iswaran a été arrêté aux côtés du magnat de l’hôtellerie Ong en juillet. Ong est également l’unique actionnaire du Grand Prix de Singapour, organisateur de cet événement sportif de renom. En sa qualité de ministre des Transports de Singapour, Iswaran a été conseiller auprès du comité directeur du Grand Prix.

Singapour a depuis longtemps une réputation de gouvernance propre et est actuellement classée au cinquième rang mondial dans le rapport annuel de Transparency International. Corruption Perceptions Index.

Les enquêtes pour corruption impliquant des ministres sont rares dans le pays, où les fonctionnaires sont bien payés pour décourager la corruption. Le salaire annuel moyen des ministres Cela représente environ 1,1 million de dollars de Singapour (près de 834 000 dollars), selon le gouvernement.

La dernière affaire de corruption impliquant un ministre singapourien remonte à 1986.

Teh Cheang Wan, qui a été ministre du Développement national et était connu pour sa proposition visant à interdire la vente de chewing-gum à Singapour, a été interrogé pour avoir prétendument accepté des pots-de-vin de la part d’entreprises privées. Bien qu’il ait clamé son innocence, il est décédé avant d’être inculpé.

L’agence anti-corruption de Singapour, le Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), qui dépend directement du Premier ministre Lee Hsien Loong, a mené les enquêtes sur le cas d’Iswaran.

Dans un communiqué publié jeudi, Lee a déclaré qu’il avait accepté la démission d’Iswaran, qui avait accepté de restituer son salaire gouvernemental reçu depuis le lancement de l’enquête en juillet dernier.

« Le gouvernement a traité cette affaire avec rigueur, conformément à la loi, et continuera de le faire. Je suis déterminé à défendre l’intégrité du Parti et du gouvernement, ainsi que notre réputation d’honnêteté et d’incorruptibilité », a déclaré Lee dans le communiqué.

Lee est le fils aîné de Lee Kuan Yew, premier Premier ministre et père fondateur de Singapour.

L’enquête pour corruption sur Ong et Iswaran arrive à un moment sensible pour Lee, qui envisage de se retirer après près de 20 ans à la tête du pays. Singapour organisera son prochain tour d’élections générales en 2025.

“L’affaire a déjà porté préjudice au gouvernement PAP (qui) devra redoubler d’efforts pour rétablir la confiance des Singapouriens”, a déclaré à CNN Eugene Tan, ancien membre nommé du parlement de Singapour et professeur agrégé de droit à la Singapore Management University. .

«Ce qui est en sa faveur, c’est que le gouvernement agisse résolument et prenne le coup pour l’un des siens qui ne répondrait pas aux normes de vie publique attendues de lui.»